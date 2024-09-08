Київстар повідомив про корисний та безкоштовний додаток, але нарвався н критику.

Про це стало відомо на офіційній сторінці Київстар у Фейсбук.

Під публікацією абоненти Київстар залишили чимало скарг на поганий зв'язок:

"Під час відключення світла не працює інтернет! У маленьких операторів працює, а у Київстар ні. Всім будинком будемо відмовитись від інтернету Київстар. Це жахливий сервіс!!! Ваші оператори не відповідають на дзвінки, нічого не знають, нічого не можуть сказати… ",

"Краще зробили покриття хороше скорость Житомирська область село романівка брусилівський район третій день проблеми з інтернетом скорості нема то є то нема ви можете зробити нормальний інтернет вишка в селі стоїть",

"Мобільний Інтернет взагалі не працює треба бігати по полях, лісах щоб спіймати 20 км від міста",

"Скажіть будь ласка коли буде у вас нормально інтернет працювати? Чи є світло чи немає,інтернет це ЖАХ".

З'явилась відповідь Київстар:

"Прикро, що у вас склалося негативне враження. Щоб вирішити цю проблему Київстар встановлює та оновлює джерела безперебійного живлення для роботи Домашнього Інтернету. Це дає можливість забезпечити інтернетом більше 23 тисяч багатоквартирних будинків під час відключень електроенергії. Станом на червень 2024 року встановлено 50 тис. джерел безперебійного живлення для підтримання роботи послуги «Домашній Інтернет».

Напишіть нам у приватні повідомлення сторінки, передамо заявку для встановлення за вашою адресою", - написав Київстар.

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