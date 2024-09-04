Ми як ніколи близькі до осені, яка офіційно починається з сезону Терезів 22 вересня, можна з упевненістю сказати, що настав час змін.

Це підводить нас до астрологічного прогнозу на вересень 2024 року. Нам доведеться зіткнутися з безліччю транзитів, що інтригують, включаючи кілька ретроградних зовнішніх планет.

10 дат у вересні 2024 року, які принесуть значні зміни:

1. 1 вересня: ретроградний Плутон входить до Козерога.

2. 1 вересня: починається ретроградний Уран у Тельці.

3. 2 вересня: Молодий місяць у Діві

4. 4 вересня: Марс входить у Рак.

Початок вересня, схоже, справді має дуже багато астрологічних транзитів, згрупованих навколо нього. На щастя, 4 вересня це довгоочікувана зміна з Марсом, що входить до Раку. Поширена думка змусить вас думати, що Марс погано почувається у водному знаку (за винятком Скорпіона), але правда в тому, що ніщо не може завадити Марсу висловити свою енергію, впевненість та завойовницьку натуру. Стихія лише спрямовує це через свою унікальну природу.

5. 8 вересня: Паллада знову входить у Стрілець.

Паллада у Стрільці – це потужна комбінація. Вона благословить колектив здатністю бачити далеко у майбутнє, триматися за великі мрії, що виходять за межі кордонів, і розпалювати внутрішній вогонь блискучими стратегіями, які дозволяють таким мріям збуватися. Тому переконайтеся, що знаєте, чого хочете. Коли ви мрієте по-великому і зациклюєтеся на цьому, Паллада благословить ваш шлях уперед.

6. 9 вересня: Меркурій входить у Діву.

Довіряйте своєму інтелекту, але заземляйтеся, щоб ви могли насолоджуватися найкращим з обох світів — лютою уявою, яка стосується того, що можливо, і того, що потрібно створити, щоб неможливе стало реальністю. Не виключайте нічого, доки не будете впевнені, що це неможливо. Найчастіше ви зрозумієте, що вам потрібно просто думати трохи креативніше або шукати більше інформації. Гарні часи попереду!

7. 17 вересня: Повний місяць, часткове місячне затемнення в Рибах.

Існує величезна ймовірність того, що за один-два дні до або після цього затемнення може статися щось, здатне змінити життя, особливо в питаннях, які торкаються великих верств людства, чи то політичних, соціологічних чи біологічних.

8. 22 вересня: починається сезон Терезів.

Ви збираєтесь захопитися святами? Чи залишите полювання за гарбузами на більш пізню пору року? Сезон Терезів - це безперечно час для спілкування і нових друзів. Так що виходьте із зони комфорту і дозвольте світові засліпити вас!

9. 22 вересня: Венера входить до Скорпіона.

Бажання бути більш шокуючим чи різким у романтиці раптово злетить у колективі. Але з іншого боку, на цей час заплановано багато фільмів, які сильно на це спираються. Так що, можливо, це зворотний зв'язок різкості, який буде задіяний знову і знову!

10. 26 вересня: Меркурій входить до Терезів.

Меркурій у Терезах напевно більш товариський Меркурій і готовий розважати і розважатися рівною мірою. Плюс, це потужний транзит для проявів, тому що Терези, як кардинальний повітряний знак, можуть співпрацювати зі швидкістю Меркурія, щоб підняти бажання кожного вище в ефір, ніж зазвичай. Тому переконайтеся, що те, чого ви хочете, дійсно те, чого ви хочете. Меркурій у Терезах значно полегшить втілення цього у життя!

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