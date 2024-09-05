Чотири знаки зодіаку виявилися втягнутими до кармічних циклів, які зберігаються з 2008 року.

На щастя, Плутон знову увійде на знак Козерога 1 вересня і залишиться у цьому знаку до 19 листопада 2024 року, коли планета трансформації та внутрішньої сили знову увійде до Водолія.

4 знаки зодіаку завершать 16-річний кармічний цикл до кінця 2024 року:

1. Овен
Плутон у Козерозі, можливо, відчувався обмежуючим, поки ви продовжували стикатися з лідерами та тими, хто обіймав керівні посади. Але тепер ви, можливо, стали тим, хто командує чи готові взяти на себе роль влади. Тим не менш, Плутон у Козерозі навчив вас багато в дипломатії, навіть якщо ви відмовляєтеся використовувати цю тактику у своєму повсякденному житті. Але лідерство не обмежується роботою чи навчанням – ви також могли навчитися бути лідером удома.

Тепер все здається більш керованим, оскільки ви готуєтеся до ще однієї битви, в якій ви, безперечно, переможете. Однак, можливо, нарешті настав час, коли ви приймете дипломатичніший підхід, щоб завоювати друзів і ворогів. Ви завойовуєте повагу оточуючих, і цього разу вам потрібно навчитися відпускати незрілу і бунтівну сторону, щоб ви могли вітати мудрішу, терплячу і готову до співпраці версію себе.

2. Рак
Визначальним маркером цього транзиту є те, як ви навчилися ставати незалежнішими завдяки попередньому досвіду відносин. Повернення Плутона до Козерога – це урок того, як захист ваших кордонів дозволить вам піднятися. Ваша здатність любити, ймовірно, зросла та розвинулася за останні 16 років. Прямо зараз ви можете бути з кимось, хто представляє енергію, яку ви шукаєте у партнері. Але якщо ви самотні, ви, можливо, не захочете йти на компроміс чи погоджуватись на менше.

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3. Терези
Перш ніж побачити, як ваші романтичні зв'язки змінюються через Плутон у Водолії, ви повертаєтеся до роздумів про ті визначальні моменти під час перебування Плутона в Козерозі, які були пов'язані з вашим фундаментом та кореневою системою. Останні 16 років допомогли вам взяти на себе більше відповідальності, що, можливо, дозволило вам здобути майстерність у посібнику.

На емоційному рівні Плутон у Козерозі, можливо, зробив вас більш емоційно розумним та духовно пов'язаним. Плутон змусив вас розкрити таємниці та історію, пов'язані з будинком, дозволивши вам вчитися і досліджувати транзит, який міг зробити вас більш співчутливим і готовим піклуватися про інших.

4. Козеріг
З Плутоном, який знову входить у ваш знак, ваша особистість стане темою цього транзиту, оскільки ваша еволюція за останні 16 років була очевидною, оскільки планета трансформації могла допомогти вам відчути себе сильнішим і пишатися собою. Хто ви, що ви відпустили, і як ви виросли і набули своєї сили за останні кілька років, буде в центрі уваги під час цього транзиту.

Розвиток найкращих відносин з оточуючими людьми та велика готовність слухати можуть піти вам на користь.

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