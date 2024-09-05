Згідно з даними великого кадрового порталу, середня зарплата в Україні становить близько 19,8 тисяч, але частині українців готові платити більше.

В Україні зарплати від 50 тис. грн доступні не лише для осіб з вищою освітою, але й для кваліфікованих робітників.

Згідно з даними великого кадрового порталу, середня зарплата в Україні становить близько 19,8 тис. грн. Однак зарплати можуть суттєво варіюватися в залежності від регіону.

Наприклад, у Києві середня зарплата досягає 26 тис. грн, в той час як у Сумах вона становить близько 15 тис. грн.

В деяких вакансіях зарплата може значно перевищувати 50 тис. грн. Наприклад, у Львові пропонують посаду торгівельного представника з водійськими правами і комунікативними навичками, де максимальна зарплата може досягати 100 тис. грн. Втім, ця сума залежить від результатів продажів, тож на початку вона може бути значно меншою.

Начальник автопарку в службі таксі може отримувати близько 50 тис. грн у Києві. Проте, в оголошенні про цю вакансію роботодавець порушив Кодекс законів про працю, вказавши вимоги щодо статі та віку (від 28 до 45 років), що дискримінує кандидатів молодше 28 років, старше 45 років та жінок.

Експерт з продажу нерухомості також може заробляти від 50 тис. грн, причому рівень освіти в вимогах не зазначено. Це означає, що компанія може найняти будь-якого кандидата, який вміє продавати нерухомість або швидко навчиться цього.

Джерело: OBOZ.UA

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