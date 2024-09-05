Кабмін запустив експериментальний проєкт — реалізацію Єдиної платформи ЖКП. Ця нова система має на меті впорядкувати житлово-комунальні послуги для українців, покращити процеси, забезпечити доступніші сервіси та удосконалити облік споживачів. Про це розповів прем'єр міністр Денис Шмигаль.



"Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн", - уточнив він.

Шмигаль уточнив, що нова платформа буде інтегрована з іншими системами, що забезпечить якісний обмін інформацією. Прем'єр-міністр висловив надію на підтримку цього проєкту з боку багатьох громад. Крім того, Єдина платформа сприятиме посиленню контролю над якістю житлово-комунальних послуг для споживачів.

Нагадаємо також, що Міністерство фінансів пропонує ухвалити новий законопроєкт №9363, який обмежить реєстрацію транспортних засобів для українців з непогашеними боргами за комунальні послуги. Законопроєкт передбачає перевірку осіб, які бажають зареєструвати автомобіль, в Єдиному реєстрі боржників; якщо буде виявлено непогашену заборгованість, реєстрація буде неможлива.

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