Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 5 вересня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 5 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 5 вересня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Світ, перевернута

Важко дозволити мрії померти, особливо коли ти вірив, що це все, що ти коли-небудь хотів у своєму житті. Потім, коли в тебе нарешті з'являється шанс взяти те, чого ти прагнув, і зрозуміти, що це не те, що ти думав, це спантеличує.

Тепер, коли ви знаєте правду, ви можете відпочити своєму розуму і зосередитися на нових речах. Це коштувало подорожі. Якби ви не зайшли так далеко, ви могли б провести все життя, задаючись питанням «що якщо?»

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Двійка Мечів

Ви не можете прожити все життя, сумніваючись у собі щоразу, коли приймаєте рішення.

Ви мали рацію більшість часу, коли прислухалися до своєї інтуїції, і не знати, що може статися, — це нормально. Однак відкладення – це відстій. Будьте рішучі, Телець. Єдине, що ви ніколи не зможете замінити, – це час.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Колісниця

Завзятість - ось що відрізняє вас від інших. Коли ви думаєте про те, щоб здатися, але стоїте на своєму, ви, здається, долаєте це шалене потрясіння і доводите справу до кінця.

Дотримуватись мети — ось що вам зараз потрібно. Не піддавайтеся спокусі все кинути. Ви впораєтеся і будете такі щасливі, що зробили це.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута

Ви стали занадто стурбовані чиїмись проблемами, а вони, схоже, стурбовані менше, ніж ви. Це викликає у вас сильний стрес.

Але іноді потрібно дозволити людям, яких ти любиш, пройти через їхні власні уроки і любити їх менше, щоби полюбити себе трохи більше.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Вісімка Жезлів

Бувають моменти, коли життєві труднощі здаються нестерпними, але потім настає той чудовий час, коли все позаду, і ти можеш рухатися вперед.

Вам більше не потрібно мати справу з драмою. Тепер ви набагато попереду всього цього, і все повертається на свої кола.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Зірка

У вашому житті відбувається багато чудових речей.

Отже, настав час підрахувати ваші благословення і подякувати всесвіту за те, що він дав вам ті дари, які у вас є. Ніхто не схожий на вас, Діво, і це те, що робить вас такою особливою.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Десятка Меч, перевернута

Важко дивитися правді у вічі. Ви з усіх сил намагаєтеся уникнути неприємного результату, і все ж таки всі ваші зусилля призводять до страху, з яким ви сподівалися ніколи не зіткнутися.

Це буде важко, але це зробить тебе сильнішим. Зараз на тебе чекає так багато уроків, і ти витримаєш.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею

Останнім часом ви робите кілька помилок, коли справа стосується грошей. Можливо, ви відволікаєтесь або вам просто нудно, і ви шукаєте способи заповнити порожнечу у своєму житті.

Хороша ідея — сповільнитися та приділяти більше уваги тому, скільки ви берете, коли виходите з дому. Ви можете отримати вигоду з бюджету, який допоможе вам залишатися чесним із вашими фінансами.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Трійка Пентаклей

Коли у вас є друзі, які настільки талановиті і яким подобається робити те саме, що і вам, ви повинні спробувати скористатися своїми творчими можливостями та зробити щось разом.

Ніколи не знаєш, що може вийти, якщо поєднати всі свої таланти.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута

Відпочинок дуже важливий, а останнім часом ви дозволяєте собі палити свічку з двох кінців.

Вам потрібна перерва, і ви не повинні почуватися винним, якщо просите про неї. Уявіть, наскільки ви будете продуктивними після міні-відпустки.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Ви насторожі і бережете своє серце, тому що в минулому вам так багато разів завдавали болю.

Ви вже грали в дурня, і ви не хочете знову опинитися в такому стані. Вам знадобиться деякий час, щоб знову відчути себе у безпеці, але згодом ви це зробите.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернута

Займіться чимось на свіжому повітрі та дайте собі час возз'єднатися з природою.

Вам потрібно увійти в контакт із тим, що нагадує вам про прості речі в житті. Це так добре для вашої душі, щоб очистити всю негативну енергію та звільнитися від напруги життя.

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