У вересні українські пенсіонери, які отримують мінімальні виплати та відповідають певним критеріям, можуть розраховувати на додаткову фінансову допомогу від ООН.

У вересні на певні категорії українців чекають спеціальні надбавки до пенсії. Додаткові виплати будуть доступні для тих, хто отримує мінімальні пенсійні суми.

Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики України.

Хто отримає надбавку до пенсії у вересні

Певні пенсіонери матимуть можливість отримати додаткову підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Це стосується громадян, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій.

Для отримання цієї надбавки необхідно відповідати таким критеріям:

пенсія особи складає менше 3 250 гривень;

пенсіонер не отримував допомоги від міжнародних організацій або виплат для внутрішньо переміщених осіб після 1 березня 2023 року.

Розмір надбавки визначається як різниця між 3 250 гривень і фактичною пенсією. Наприклад, якщо пенсія становить 3 000 гривень, то додаткова виплата складе 250 гривень.

Як отримати надбавку

Надбавка від ООН нараховується автоматично, а перелік отримувачів формується на основі даних, які містяться у відповідних реєстрах.

Ця додаткова виплата буде доступна до кінця 2024 року.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні особам, які досягли 80-річного віку і отримують пенсію меншу за 10 340 гривень, передбачена доплата до 570 гривень.

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