Один з клієнтів "ПриватБанку" розповів про проблеми з операцією інкасо, яку він замовив сім місяців тому.

Клієнти державної фінансової установи "ПриватБанк" повідомили про проблеми, що виникають при зверненні за операцією інкасо. Один з них скаржиться, що змушений був чекати на виконання послуги з початку року, і ситуація досі не вирішена.

Про ці проблеми розповідається на сайті "Мінфін", де клієнти "ПриватБанк" можуть залишати відгуки про роботу фінансових установ.

Один з клієнтів "ПриватБанку" розповів про проблеми з операцією інкасо, яку він замовив сім місяців тому. Чоловік звернувся до відділення банку для заміни пошкодженої валюти — 30 євро та 200 доларів.

За послугу з нього взяли понад 1 тисячу гривень, обіцяючи, що процес триватиме максимум шість місяців, з можливим варіантом в 4-5 місяців на основі досвіду. Після оплати йому видали дві картки "ПриватБанк" — одну для євро, іншу для доларів, на які повинні були зарахувати здану суму протягом пів року. Це сталося 24 січня.

Через пів року, коли клієнт "ПриватБанк" звернувся до відділення банку, йому повідомили, що тепер процедура може тривати не шість місяців, а три роки. Він додав, що всі йому мило поспівчували, і натякнули, що немає сенсу сперечатися.

"Розумієте, може для Вас це не гроші, а для мене це великі гроші, я, крім пенсії, ніяких доходів не маю. Висновок не вірте, цим хлопцям, там обман та крайній непрофесіоналізм, кругова порука та обман. Бережіть себе", — пояснив емоційно клієнт "ПриватБанк".

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.