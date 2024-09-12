Бажання дізнатися більше підживлюється досвідом, і, схоже, майже кожна людина має якийсь феноменальний досвід.

Можливо, у дитинстві чи підлітковому віці — щось, що потребує вивчення та подальшого вивчення через свою загадкову природу.

1. ДІВА (23 серпня - 22 вересня)

Хоча ми здебільшого чуємо найгірше, коли справа стосується Діви, ця група людей також виявляється одними з кращих учнів. І це чудова новина, коли ви знаходитесь у пошуку прихованих знань.

Якщо магічна операція в порядку, то саме Діва досліджуватиме і перевірятиме процес; Діва ритуалістична - іноді вони навіть заходять надто далеко. Окультизм - область великого інтересу для Діви.

2. СТРІЛЕЦЬ (22 листопада - 21 грудня)

Інтерес до окультизму тут дуже широкий і починається з любові як до ритуалів, так і костюма, проходить через глибоку любов до атрибутів і мистецтва, що супроводжують метафізичну обстановку, і через серйозне бажання бути причетним до чого. таємничому і незбагненному.

Стрілець — той, хто прибуде в плащі з капюшоном, і навіть можуть посміятися з цього. Але насправді вони абсолютно серйозні у своїх переконаннях, і шлях окультизму, схоже, пропонує достатньо свободи, щоб спокусити волелюбного Стрільця.

3. КОЗЕРІГ (22 грудня – 19 січня)

Хоча ці люди схильні більше тяжіти до потайливих стандартів, коли справа стосується релігії, переконань чи приналежності, у Козерога є ця темна сторона, яка дивуватиме вас знову і знову. Справа в тому, що Козеріг, як і Овен, любить контроль, і часто кажуть, що контроль — це те, що можна полегшити, якщо це робити правильно.

І в цьому випадку «правильно» означає вимовити правильне заклинання успіху. Козеріг ніколи не відвертався від можливості отримати вигоду, навіть якщо для цього потрібно було змахнути чарівною паличкою.

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