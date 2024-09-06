Дізнайтеся, що потрібно зробити в теплиці у вересні для підтримки родючості ґрунту та підготовки до нового сезону врожаю.

Теплиці потребують особливої уваги, оскільки вони відокремлені від природної екосистеми. Наприклад, ґрунт у теплиці не отримує природних опадів, що означає, що йому бракує деяких важливих речовин.

Щоб підтримати родючість ґрунту, агрономи радять, що потрібно зробити в теплиці у вересні: провести додатковий полив грядок після збору врожаю. Для цього найкраще використовувати воду з натуральними підживленнями для ґрунтової мікрофлори, такими як звичайне молоко. Молоко живить ґрунтові бактерії і забезпечує ґрунт важливими мікроелементами для осіннього періоду, такими як фосфор, магній і калій.

Розводьте молоко у воді перед використанням. Щоб зробити в теплиці у вересні ефективний полив, змішайте один літр молока з двадцятьма літрами води і полийте ґрунт цим розчином. Один раз за осінь буде достатньо. Надмірна концентрація молока може підвищити кислотність ґрунту, тому краще використовувати його у розведеному вигляді.

Досвід показує, що термічна обробка теплиці знижує корисні властивості натурального добрива, але сироватка є ефективною альтернативою.

Явною ознакою того, що родючість ґрунту підвищиться, є збільшення активності і кількості дощових черв’яків у місцях, де застосовували молочний розчин. Тому рекомендується зробити в теплиці у вересні полив таким розчином.

Спробуйте цей метод, щоб підтримати родючість вашого ґрунту. Бажаємо вам багатих врожаїв томатів і перців!

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