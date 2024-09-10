Відьма — це людина, чоловік чи жінка, яка вірить у природу, енергію, час, кохання та космічну рівновагу.

Відьма за знаком Зодіаку — це той, хто практикує своє ремесло, яке, як правило, пов'язане з наміром, концентрацією, ритуалом, спогляданням, молитвою, благанням і фокусом.

Отже, які знаки зодіаку є відьмами в астрології?

ТЕЛЕЦЬ (20 квітня - 20 травня)

Тільці схильні кидатися в те, що їм подобається, і якщо вони кидають традиційну духовну практику на вітер, вони, безперечно, потраплять у світ чаклунства та заклинань. Вони також перші, хто експериментує із темною стороною.

Відьми-Тільці, яких від природи тягне до небезпечних речей, ведуть нічний спосіб життя, можливо, схильні до сатанинських нахилів і завжди пристрасно захоплені будь-яким заклинанням, яке їм сподобалося.

2. ВОДОЛІЙ (20 січня - 18 лютого)

Водолій шукає речі, якими можна зайнятися. Часто ці речі виявляються філософськими чи духовними. Їх приваблює менш вторована дорога, і вони часто опиняються у духовній подорожі. Вони відкриті для нового і починають цю подорож із дослідження як старих, так і нових речей, а це означає чаклунство та язичництво.

Вони можуть не приєднатися до стада, але вони будуть добре практикувати ремесло протягом деякого часу. Чаклунство - це зручна позиція для шукача практичної магії, яким є Водолій.

3. ДІВА (23 серпня – 22 вересня)

На темному боці чаклунства ви знайдете Діву, знак, який дуже звик до важких думок і негативних намірів. Вони менш схильні використовувати заклинання та перевірені часом ремесла, і схильні загрожувати мемами Мортиції. Однак не сумнівайтеся в цих лінивих відьмах Діви.

Те, чого їм не вистачає у традиційному чаклунстві, вони заповнюють, даючи людям безбожний погляд. Скажімо так, вони ненавидять так сильно, що стають руйнівними, і якщо ми станемо у них на шляху, нас скосять їхні жорстокі наміри.

4. СТРІЛЕЦЬ (22 листопада - 21 грудня)

Ніхто ніколи не знає, що коїться в голові у вічно невловимого, але чарівного Стрільця. Ну, а діється... чаклунство. Вони традиціоналісти, до мозку кісток.

Твій друг, який тримає комору, повну дивних трав та інгредієнтів, разом із безліччю свічок, усе вирізано стародавньою єнохіанською? Ось він, твій приятель-відьмак Саг. Вони не займаються чаклунством наполовину. Вони ходять у повному одязі, дзвіночку, книзі та свічці. Цей знак – суцільна Абракадабра.

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