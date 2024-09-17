Шеф-повар, ресторатор та екс-суддя кулінарного шоу «МастерШеф Україна» Тетяна Литвинова поділилася своїм авторським рецептом салату з баклажанів на зиму.

Литвинова із захватом розповідає про цю страву і каже, що вона стане справжньою окрасою вашого зимового столу. Цей рецепт максимально легкий у приготуванні та не потребує великих витрат.

Для приготування салату з баклажанів на зиму вам знадобляться:

Баклажани – 1,5 кг

Солодкий перець – 0,5 кг

Часник – 100 г

Перець чилі (за бажанням) – 20 г

Цукор – 80 г

Сіль – 25 г

Соняшникова олія – 50 г

Столовий оцет 9% – 25 г

Томатний соус «Чилі Руна» – 130 г

Спочатку наріжте баклажани товстими кружечками, підсоліть 2-3 столовими ложками солі та залийте теплою водою на 30 хвилин. Це допоможе баклажанам віддати свою гіркоту. Після цього добре промийте їх чистою водою та обсушіть на паперових серветках.

Після цього беремося за начинку. Солодкий перець, часник та перець чилі подрібніть за допомогою блендера або м'ясорубки до консистенції пюре, але так, щоб залишалися невеликі шматочки. Додайте сіль, цукор, олію, оцет і томатний соус. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб соус мав збалансований смак.

Обсмажте баклажани на пательні до золотистої скоринки, потім викладіть на паперові серветки, щоб прибрати зайвий жир. Можна також запікати баклажани в духовці, якщо є можливість.

Викладіть обсмажені баклажани шарами в стерильні банки, чергуючи їх із приготованим соусом. Накрийте банки кришками, але не закручуйте їх. Стерилізуйте банки в киплячій воді протягом 20 хвилин, після чого щільно закрутіть кришки і переверніть банки до повного охолодження.

Зберігайте салат у прохолодному місці. Пікантний смак баклажанів із соусом стане відмінним доповненням до будь-якої страви в холодну пору року.

Тетяна Литвинова рекомендує звернути увагу на якість інгредієнтів, особливо на томатний соус і оцет. Вони додають страві необхідної гостроти та аромату. Використовуйте тільки свіжі овочі та перевірені спеції, щоб ваш салат з баклажанів на зиму вийшов по-справжньому смачним.



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