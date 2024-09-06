Розклад Таро по одній карті для всіх знаків Зодіаку на 6 вересня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 6 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 6 вересня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернута

Тобі потрібна допомога, Овен. Але питання в тому, чи приймеш ти її?

У вас так багато гордості, і, незважаючи на те, що ви вразливі, ви все одно можете відмовитися прийняти щось від того, хто може вам допомогти.

Але запам'ятайте: вам не обов'язково робити це самотужки. Але ви можете це зробити, якщо відмовитеся проковтнути свою гордість.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Лицар Мечів, перевернута

Вам потрібно подумати, що таке кінцева мета. Ви багато зробили, і ви безперечно зайняті.

Але якщо у вас немає почуття напряму або знання того, чого ви намагаєтеся досягти, ви швидко не прийдете нікуди.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Смерть

Ви стикаєтеся з гіркою правдою: все хороше колись закінчується. Намагайтеся не порівнювати те, що у вас було, з тим, з чим ви стикаєтесь.

Ви побачите те хороше, що на вас чекає, якщо дасте своєму розуму час відволіктися і прийняти той факт, що ось-ось відкриється новий розділ вашого життя.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей

Всі зміни є неминучими, і вам може не подобатися, що все не так, як ви сподівалися. Коли відбуваються зміни, якою є ваша перша реакція?

Ви чините опір цьому і намагаєтеся знайти спосіб самоствердитися? Чи ви вирішите виявити цікавість? Вибір за вами, Раку, але в будь-якому випадку, на горизонті на вас чекають нові речі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Справедливість, перевернута

Іноді прощення справді створює відчуття, що людина уникає відповідальності, але їй все одно доводиться мати справу зі своїми внутрішніми конфліктами.

Ви цього не побачите, тому що ви рухаєтеся далі, але вони це відчують. Час має забавний спосіб довести, що це так.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вежа

У ваших відносинах раптово виникне проблема.

Ви, можливо, не очікували, що все піде в такому негативному напрямку, але те, як ви справляєтеся з проблемою або сваритеся з партнером, буде показовим. Чи хочете ви підтримати чи захистити себе і виявитися правим?

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Дурень

На вас чекає зовсім новий початок, і воно вам сподобається. Тому ви можете бути схильні поспішати, не маючи плану.

Ви можете думати, що робите правильно, так швидко наближаючись до мети, але є червоні прапорці. Зверніть увагу.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута

Зробіть глибокий вдих. Ви пережили найважчу частину місяця. Ви емоційно в режимі виживання, але найгірше позаду.

Вам більше нема про що турбуватися. Збитки, які вам довелося пережити, більше не можуть зашкодити. Настав час вам відновлюватися.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Вам належить багато чого залагодити. Ваша тарілка буде гарна та повна. Ви можете не знати з чого почати, і це абсолютно нормально.

Згодом ти все зрозумієш. Ти не знаєш, що тобі потрібно, доки не почнеш. Тож починай.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей, перевернута

Зараз не час втрачати пильність. Вам доведеться зробити занадто багато. Поки що рано думати, що ви попереду всієї планети. Ви можете бути близькими до завершення, але не розслабляйтеся. Вам буде надто легко відстати, і тоді ви пошкодуєте, що не ставилися до свого часу серйозніше.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Двійка Пентаклей, перевернута

Ти надто намагаєшся. Ти робиш більше, ніж потрібно. Тобі треба перестати бути таким інтенсивним.

Нічого не впаде, якщо ти не контролюватимеш кожну деталь. Тобі навіть не подобається, коли ти такий.

З якою метою ви повинні продовжувати наполягати, щоб завжди бути «включеним». Відпочивайте, Водолію. Поверніться до проблеми пізніше.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута

Добре слухати та чути те, що ви пропустили вперше. Вам потрібно більше розуміти, аніж вчити.

Візьміть на себе роль студента прямо зараз. У вас є можливість рости, якщо ви дозволите собі таку можливість.

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