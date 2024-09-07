Як йдеться у скарзі, громадянин був клієнтом банку з 2000 року та це не завадило "приватБанку" його заблокувати.

Державна фінансова установа "ПриватБанк" може заблокувати рахунки клієнтів при спробі виведення депозитів. Клієнти стверджують, що звинувачення банку є необґрунтованими. Про це йдеться на сайті "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.

У скарзі йдеться про те, що громадянин, який був клієнтом "ПриватБанк" з 2000 року, раптово виявив, що його рахунки заблоковані без попереджень. Він мав близько сотні автоплатежів з місячним обігом понад 100 тис. грн та депозити до 1 млн грн. Розірвання відносин сталося без будь-якого попереднього повідомлення.

"Прокидаюсь зранку і бачу повідомлення, що банк розірвав зі мною стосунки. Зайти в Приват24 не можу, ніяких запитів напередодні, ніяких звернень від банку. Дзвоню в техпідримку, ніхто нічого не знає, кажуть, вам прийде лист з причиною. Пишу в чат, там кажуть, що я місяць не надавав їм документи про походження коштів", — розповів клієнт "ПриватБанк".

На його заперечення, що банк не робив запитів про документи, оператор в чаті попросив надати скріншоти з "Приват24". Проте, оскільки доступ до системи був заблокований, клієнт не мав змоги це зробити. Оператор зазначив, що скріншоти потрібно було надати до блокування.

Клієнт "ПриватБанк" також підкреслив, що питання про походження коштів з'явилися лише після того, як він почав виводити депозити з банку. Клієнт "ПриватБанк" стверджує, що в нього не запитували ніяких документів і тому він нічого не подавав. Жодна з них не відповідає дійсності, можливо, окрім першої, "бо це ж велика таємниця, вас судять, але не можуть сказати за що, ви покарані, але то секрет, за що саме".

"Я такого свинського ставлення ніколи не бачив! Тобто Приватбанк без ніякого рішення суду, без взагалі якось пояснення перешкоджає моїй законній підприємницькій діяльності на території України... З верніть увагу на мої депозити, які були розміщенні в банку, рік назад у банку не виникло питання про походження коштів тоді. А як закінчились і я їх почав виводити з банку, то у банку виникло таке питання раптом?", — додав клієнт.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.