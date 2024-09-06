Приготуйте смачну шарлотку на кефірі з манкою, наповнену соковитими яблуками і ароматом кориці, за рецептом Володимира Ярославського.

Шарлотка на кефірі з манкою — це популярний і простий у приготуванні яблучний пиріг, який дуже полюбляють в Україні. Щоб приготувати шарлотку на кефірі за рецептом Володимира Ярославського, можна замінити пшеничне борошно рисовим або вівсяними пластівцями. Цей пиріг виділяється великою кількістю яблук.

Інгредієнти для шарлотки на кефірі

Класичний рецепт шарлотки на кефірі передбачає використання яблук. Для цього пирога найкраще підходять яблука сорту Голден або м’які червоні сорти. Щоб приготувати шарлотку на кефірі ще смачніше, додайте до яблук трохи кориці і лимонної цедри. Не бійтеся великої кількості яблук — за словами Володимира Ярославського, саме це надає шарлотці неповторного смаку.

Інгредієнти (на 5 порцій):

Кефір — 200 мл

Яйце велике — 1 шт.

Манка — 140 г

Борошно — 120 г

Цукор — 190 г

Ванільний цукор — 10 г

Розпушувач — 8 г

Яблука — 800 г

Олія соняшникова — 35 мл

Як приготувати шарлотку на кефірі з манкою

Приготуйте тісто: Щоб приготувати шарлотку на кефірі, спершу змішайте кефір, цукор, манку та яйце. Добре перемішайте і залиште на 30 хвилин, щоб манка набухла. Потім додайте борошно з розпушувачем, ванільний цукор та олію, перемішайте до однорідної маси. Підготуйте яблука: Очистіть яблука і наріжте їх дрібними кубиками. Додайте до них корицю і лимонну цедру за смаком. Потім вмішайте яблука в тісто. Тепер ви готові до наступного етапу приготування шарлотки на кефірі. Випікайте пиріг: Щоб завершити приготування шарлотки на кефірі, застеліть форму для випікання пергаментом і змастіть олією. Вилийте тісто у форму і випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 45 хвилин.

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