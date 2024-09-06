Використання сидератів на городі — чудовий спосіб "оживити" ґрунт і підготувати його до наступного сезону, щоб він був пухким, як хмаринка. Ділимося усіма секретами осінньої підготовки та розповідаємо, чому варто сіяти сидерати саме зараз.

Досвідчені городники рекомендують, які сидерати краще сіяти вже цієї осені. Сидерація — це ефективний метод покращення родючості землі на вашій ділянці. Вона передбачає сіяти сидерати після збору врожаю і заорювати їх у ґрунт, що збагачує землю такими елементами, як азот, калій і фосфор, забезпечуючи її ідеальну підготовку до нового сезону.

Цей підхід допомагає знизити кількість бур'янів, попередити хвороби та появу шкідників, а також є відмінною альтернативою гною, який не завжди зручно використовувати. Коли ви вирішуєте сіяти сидерати, ґрунт менше промерзає, а тала вода краще всмоктується. Одним із найкращих варіантів для цього є біла гірчиця, яку варто сіяти сидерати відразу після збору врожаю. Вона добре збагачує ґрунт калієм і стійка до холоду.

Особливо корисно сіяти сидерати, такі як гірчиця, на ділянках, де наступного року планується посадка картоплі, адже вона знижує активність дротяника і захищає від фітофторозу.

Ще одним хорошим варіантом є жито, проте при його висіванні потрібно додавати азотні добрива, оскільки жито вбиратиме азот під час розкладання, що може бути небажаним для ґрунту.

Найкраще сіяти сидерати після рясного поливу або дощу, щоб вони швидше проростали і віддавали більше корисних речовин після скошування та заорювання. Осінні сидерати висівають за 4-5 тижнів до морозів, а зимові — у жовтні-листопаді. Для піщаних ґрунтів краще обрати люпин замість гірчиці.