Приготуйте овочевий салат без стерилізації з огірків, моркви, цвітної капусти та перцю всього за 30 хвилин, слідуючи простим інструкціям для збереження смаку та хрусткості овочів.

Овочевий салат без стерилізації з огірків, моркви, цвітної капусти та перцю можна приготувати всього за 30 хвилин. Рекомендуємо використовувати маленькі банки об'ємом 450 мл і точно дотримуватися зазначених у рецепті пропорцій.

Інгредієнти для приготування овочевого салату без стерилізації:

Огірки — 800 г

Цвітна капуста — 400 г

Болгарський перець червоний — 250 г

Морква — 80 г

Часник — 6 зубчиків

Кріп — 6 гілочок

Лавровий лист — 6 шт.

Суміш перців — 3 ч. л.

Маринад (на 1,5 л води):

Оцет 9% — 190 мл

Цукор — 185 г

Сіль — 50 г

Томатний соус чилі — 6 ч. л.

Рецепт для приготування овочевого салату без стерилізації на зиму:

Підготовка овочів і банок: Помийте і висушіть огірки. Очистіть часник і сполосніть кріп.

Моркву наріжте кружальцями, перець — смужками, цвітну капусту розберіть на дрібні суцвіття.

Банки та кришки добре промийте та висушіть. Закладання овочів у банки: У кожну банку покладіть гілочку кропу і вертикально розмістіть 4 огірки.

Додайте по ½ ч. л. суміші перців, по 1 зубчику часнику і по 1 лавровому листку.

Розподіліть перець, моркву і цвітну капусту між банками.

Залийте окропом, накрийте кришками і дайте постояти 10 хвилин. Приготування маринаду: У каструлі розчиніть сіль і цукор, вливши оцет. Влийте воду з банок у каструлю і додайте ще 300 мл води.

Закип’ятіть маринад і додайте томатний соус чилі. Фінальні етапи приготування овочевого салату без стерилізації: У кожну банку додайте по 2 ч. л. томатного соусу чилі.

Залийте овочі гарячим маринадом, щільно закрийте кришками, переверніть банки кришками донизу і накрийте ковдрою. Остудження і зберігання: Через добу перенесіть банки з салатом в комору для зберігання.

Як подавати овочевий салат без стерилізації: Взимку цей салат стане чудовою прикрасою будь-якого столу. Для подачі злийте маринад, викладіть овочі в глибоку миску і заправте олією.

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