Овочевий салат без стерилізації з огірків, моркви, цвітної капусти та перцю можна приготувати всього за 30 хвилин. Рекомендуємо використовувати маленькі банки об'ємом 450 мл і точно дотримуватися зазначених у рецепті пропорцій.
Інгредієнти для приготування овочевого салату без стерилізації:
- Огірки — 800 г
- Цвітна капуста — 400 г
- Болгарський перець червоний — 250 г
- Морква — 80 г
- Часник — 6 зубчиків
- Кріп — 6 гілочок
- Лавровий лист — 6 шт.
- Суміш перців — 3 ч. л.
Маринад (на 1,5 л води):
- Оцет 9% — 190 мл
- Цукор — 185 г
- Сіль — 50 г
- Томатний соус чилі — 6 ч. л.
Рецепт для приготування овочевого салату без стерилізації на зиму:
-
Підготовка овочів і банок:
- Помийте і висушіть огірки. Очистіть часник і сполосніть кріп.
- Моркву наріжте кружальцями, перець — смужками, цвітну капусту розберіть на дрібні суцвіття.
- Банки та кришки добре промийте та висушіть.
-
Закладання овочів у банки:
- У кожну банку покладіть гілочку кропу і вертикально розмістіть 4 огірки.
- Додайте по ½ ч. л. суміші перців, по 1 зубчику часнику і по 1 лавровому листку.
- Розподіліть перець, моркву і цвітну капусту між банками.
- Залийте окропом, накрийте кришками і дайте постояти 10 хвилин.
-
Приготування маринаду:
- У каструлі розчиніть сіль і цукор, вливши оцет. Влийте воду з банок у каструлю і додайте ще 300 мл води.
- Закип’ятіть маринад і додайте томатний соус чилі.
-
Фінальні етапи приготування овочевого салату без стерилізації:
- У кожну банку додайте по 2 ч. л. томатного соусу чилі.
- Залийте овочі гарячим маринадом, щільно закрийте кришками, переверніть банки кришками донизу і накрийте ковдрою.
-
Остудження і зберігання:
- Через добу перенесіть банки з салатом в комору для зберігання.
Як подавати овочевий салат без стерилізації: Взимку цей салат стане чудовою прикрасою будь-якого столу. Для подачі злийте маринад, викладіть овочі в глибоку миску і заправте олією.
Читайте також:
Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу
Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами
Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської