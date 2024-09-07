Овочевий салат без стерилізації з огірків, моркви, цвітної капусти та перцю можна приготувати всього за 30 хвилин. Рекомендуємо використовувати маленькі банки об'ємом 450 мл і точно дотримуватися зазначених у рецепті пропорцій.

Інгредієнти для приготування овочевого салату без стерилізації:

  • Огірки — 800 г
  • Цвітна капуста — 400 г
  • Болгарський перець червоний — 250 г
  • Морква — 80 г
  • Часник — 6 зубчиків
  • Кріп — 6 гілочок
  • Лавровий лист — 6 шт.
  • Суміш перців — 3 ч. л.

Маринад (на 1,5 л води):

  • Оцет 9% — 190 мл
  • Цукор — 185 г
  • Сіль — 50 г
  • Томатний соус чилі — 6 ч. л.

салат

Рецепт для приготування овочевого салату без стерилізації на зиму:

  1. Підготовка овочів і банок:

    • Помийте і висушіть огірки. Очистіть часник і сполосніть кріп.
    • Моркву наріжте кружальцями, перець — смужками, цвітну капусту розберіть на дрібні суцвіття.
    • Банки та кришки добре промийте та висушіть.

  2. Закладання овочів у банки:

    • У кожну банку покладіть гілочку кропу і вертикально розмістіть 4 огірки.
    • Додайте по ½ ч. л. суміші перців, по 1 зубчику часнику і по 1 лавровому листку.
    • Розподіліть перець, моркву і цвітну капусту між банками.
    • Залийте окропом, накрийте кришками і дайте постояти 10 хвилин.

  3. Приготування маринаду:

    • У каструлі розчиніть сіль і цукор, вливши оцет. Влийте воду з банок у каструлю і додайте ще 300 мл води.
    • Закип’ятіть маринад і додайте томатний соус чилі.

  4. Фінальні етапи приготування овочевого салату без стерилізації:

    • У кожну банку додайте по 2 ч. л. томатного соусу чилі.
    • Залийте овочі гарячим маринадом, щільно закрийте кришками, переверніть банки кришками донизу і накрийте ковдрою.

  5. Остудження і зберігання:

    • Через добу перенесіть банки з салатом в комору для зберігання.

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Як подавати овочевий салат без стерилізації: Взимку цей салат стане чудовою прикрасою будь-якого столу. Для подачі злийте маринад, викладіть овочі в глибоку миску і заправте олією.

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