Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 7 вересня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 7 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Настав час створити щось нове, оскільки ми віддаляємося від Молодика.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 7 вересня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернута

Можливості можуть не спрацювати за планом і це не обов'язково погано.

За лаштунками працюють сили, що допомагають ідеально звести все докупи.

Зосередьтеся на чомусь іншому, поки чекаєте. Не турбуйтеся ні про що. Хороші речі приходять до вас, але свого часу.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей

Ви старанно працюєте, щоб дізнатися щось нове, і навіть якщо в кінцевому підсумку ви ставите питання, чи варто це того чи ні, так і буде.

Віддай свої почуття! Зосередься на цілі.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Шістка Кубків

Так, було б так чудово повернути все, як було. Але тоді б ти не став тією людиною, якою є зараз.

Ви пройшли так далеко. Подивіться цінність цього досвіду. Він зробив вас сильнішим.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Пустельник, перевернута

Ви готові до значно більшого. Ось чому вам не терпиться розпочати цю подорож.

Надто довго тримали все у собі. Вам не потрібно захищати себе від невідомості. Ви готові до зустрічі із нею.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Кубків

Вас оточують хороші друзі та люди, які вас обожнюють. Чи відчуваєте, що зараз цього не відбувається?

Так буде. Уявіть це у житті. Це те, чого ви заслуговуєте, будучи таким добрим другом.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Шістка Меч, перевернута

Не всі захочуть сперечатися з вами просто зараз. Ви можете здаватися таким слухняним і милим, але очевидно, що у глибині душі ви боєць.

Ваші межі чіткі, і якщо ви їх захищаєте, вони не будуть порушені.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута

Зараз ви вразливі, і ви підете проти свого найкращого судження. Ви можете не хотіти цього робити, але є ризик.

Будьте сильні, Терези. Не робіть помилку, не довіряючи собі. Невпевненість у собі не означає, що страх є реальним.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклеї

З людьми буває важко мати справу. Не поспішай. Чи не реагуй. Дай їм побачити, яке життя за твоєї відсутності.

Можливо, туга за тобою — це той урок, який їм зараз потрібен.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута

Якщо можливість не вам, не користуйтеся нею. Ви можете перешкодити людині, якій вона призначена.

Вам не обов'язково говорити так, тому що вас попросили. Іноді сказати "ні" - це таке ж благословення.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернута

Ви думали, що цього хочете, але тепер це не так.

Вам не потрібно пояснювати, чому ви змінили свою думку.

Досить сказати, що це не для вас, і відмовитись. Їм не потрібно давати вашого дозволу. Це ваше життя.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Суд, перевернута

Не всіх, хто робить щось не так, ловлять. Іноді погані люди дійсно уникають відповідальності за те, що вони зробили.

Не твоя справа мститись. Краще просто дозволити всесвіту продовжити те, що закон не впорався.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов, перевернута

Зміни, з якими ви зіткнулися, закінчились. Настав час святкувати і бути вдячним за те, що чекає на вас у майбутньому.

У вас буде так багато часу, щоб зайнятися тим, що вам подобається. З нетерпінням чекайте на наступний розділ вашого життя.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.