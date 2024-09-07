В Україні впроваджують нові «розумні» газові лічильники, які автоматично передаватимуть дані та допоможуть споживачам прогнозувати споживання і зменшити витрати.

В Україні впроваджується нова система обліку газу з використанням сучасних технологій. Інноваційні лічильники позбавлять споживачів необхідності передавати покази вручну і дозволять прогнозувати споживання газу. Про це інформує Vodafone.

Нові «розумні» лічильники газу

Впровадження системи Розумного обліку газу (Smart gas metering) зробить взаємодію між споживачами та постачальниками газу простішою та ефективнішою. Це допоможе не лише передбачати обсяги споживання, а й оптимізувати фінансові витрати та розподіл ресурсів.

Такий підхід полегшить процес моніторингу і виставлення рахунків, мінімізує ризик помилок, зменшить витрати на обслуговування лічильників та підвищить загальну енергоефективність. Крім того, нові лічильники споживають дуже мало енергії, що дозволяє їм працювати від батарейок кілька років без частих замін.

Цікаво, що жителям Вінниці встановлять газові лічильники Pietro Fiorentini, які автоматично передаватимуть дані до центральної системи обліку.

Хто займається розробкою нових лічильників

Розробкою і впровадженням нових пристроїв займаються компанії Vodafone, «БТК-Центр Комплект», ТОВ «Компанія Ліана», а також оператор ГРС Вінницької області, ТОВ «Газпостачсервіс».

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