Жителі дев'яти прифронтових областей можуть отримати 21 тисячу гривень на підготовку до опалювального сезону, згідно з новою урядовою програмою допомоги.

Мешканці прифронтових територій мають право на фінансову допомогу для підготовки до опалювального сезону. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз'яснило, як отримати кошти на придбання твердого пального.

За інформацією пресслужби Мінреінтеграції, урядова постанова "Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива" визначає порядок виплат.

Фінансову допомогу в розмірі 21 тисяча гривень на домогосподарство протягом всього опалювального сезону 2024–2025 року можуть отримати жителі, які проживають у межах десятикілометрової зони від кордону з Росією чи лінії зіткнення.

Допомога надається для громад у дев'яти областях:

Сумська

Харківська

Херсонська

Луганська

Донецька

Дніпропетровська

Запорізька

Миколаївська

Чернігівська

Програма фінансової допомоги реалізується за підтримки міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН. Загальний бюджет гуманітарного проєкту складає 1,2 мільярда гривень.

Мінреінтеграції оприлюднило інфографіку з детальним алгоритмом отримання грошової допомоги на купівлю твердого пального.

Раніше Politeka також писала про те, що українці будуть отримувати готівку за новими правилами.

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