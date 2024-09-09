У Тернополі солдат, який відмовився виконувати добовий наряд, отримав штраф у розмірі 17 000 гривень за недбале ставлення до служби.

У Тернополі міський районний суд визнав солдата Збройних Сил України винним у недбалому ставленні до військової служби. За відмову виконувати обов'язки добового наряду солдатові призначено штраф.

Про це повідомляється у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Згідно з постановою від вересня 2024 року, уродженець Тернопільщини, солдат Богдан П., в кінці липня 2024 року відмовився виконувати наказ про заступання у добовий наряд у військовій частині. За цей проступок було складено протокол про недбале ставлення до служби.

Солдат не з'явився на судове засідання і не відповідав на телефонні дзвінки судового працівника. В матеріалах справи не вказано причин, через які Богдан П. відмовився від чергування.

Суддя Ірина Царук розглянула справу без присутності військовослужбовця і призначила йому штраф у розмірі 17 000 гривень. Це рішення ще може бути оскаржене.

Раніше Politeka також писала про те, що у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, які категорії громадян можуть бути зняті з військового обліку під час воєнного стану. Цю процедуру можуть пройти певні категорії серед призовників та військовозобов'язаних. Про це повідомили в Донецькому обласному ТЦК та СП.