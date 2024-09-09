Якщо ви не зосередитеся на тому, що для вас найважливіше, ви можете втратити це.

Хоча астрологія на тиждень з 9 по 15 вересня 2024 року включає деякі транзити, які, як правило, викликають стрес, три знаки зодіаку подолають будь-які труднощі у відносинах, які можуть виникнути цього тижня.

Ми переживаємо кризу чи напругу в наших відносинах, коли Сонце у Діві утворює квадрат із Юпітером у Близнюках у середу, 11 вересня. Потім, Північний вузол, що збігається з Місяцем у Козерозі у четвер, 12 вересня, створює поворотний момент у ваших стосунках.

Три знаки зодіаку подолають труднощі у відносинах з 9 по 15 вересня 2024 року:

1. Стрілець

Ви вступаєте в захоплюючий період у своїй кар'єрі, Стрілець, але чи це негативно впливає на ваші відносини? Іноді прийнято зосереджуватись на різних сферах життя більше, ніж на інших. Коли справа стосується любові та вашого романтичного партнера, ви не можете припускати, що вони будуть поруч, як тільки ви вирішите, що у вас є більше часу, щоб провести з ними.

Баланс має для вас ключове значення, тому будьте активними у розмовах з партнером; деякі з них можуть здатися божественним випробуванням від всесвіту. З поверненням Плутона в Козеріг, ваш сектор спілкування, ви можете повернутися до старих звичок. Тому не припиняйте спілкування з партнером, думаючи, що він зрозуміє. Він може не розуміти, чому ви витрачаєте так багато часу на роботу.

У середу, 11 вересня, Сонце в Діві зіткнеться з Юпітером у Близнюках, створюючи тертя між вашою кар'єрою та романтичним життям. Хоча це стосується того часу, коли ви працювали або влаштовувалися на нову роботу, просто будьте обережні, якщо назрівають якісь службові романи, тому що ваш секрет може незабаром розкритися.

Сонце в Діві заохочуватиме дії та зосередженість у вашій кар'єрі. Перевірте, чи не протистояли ви тому, чого хочете у своїх відносинах. Ви можете мати успішну кар'єру та люблячі стосунки, але дотримуйтесь професійних кордонів, щоб уникнути незручних ситуацій, з яких ви не зможете вибратися.

2. Риби

Ви повинні бути уважними до того, чому ви приділяєте свій час, Риби. Інакше ви можете зрештою відштовхнути абсолютно хороший зв'язок. У вашому романтичному житті останнім часом було так багато позитивних змін, особливо в нових відносинах, але потім раптово все начебто застопорилося.

Ви намагалися розібратися у своїх почуттях і залишатися відкритими у цей час, але ви, можливо, повернулися до старого шаблону. Хоча ваш будинок і сім'я завжди будуть важливими для вас, вам потрібно вирішити, чи заважають вам теми, присутні в цій галузі вашого життя, продовжувати цей романтичний зв'язок або ви шукаєте виправдання, тому що боїтеся.

Юпітер у Близнюках був і продовжуватиме приносити зростання, розширення і навіть можливий переїзд у ваше домашнє життя. Оскільки Юпітер управляє успіхом і достатком, також можна з упевненістю вважати, що все це буде позитивним і навіть допоможе здійснити більше ваших мрій.

У середу, 11 вересня, Сонце в Діві принесе сувору реальність, оскільки воно вирівнюється з Юпітером у Близнюках. Вам потрібно вирішити, чи справді домашні справи обмежують вас від розвитку більш інтимного життя або вас ранить те, що зв'язок застопорився.

Хоча ви романтик у душі і робите все можливе, щоб мати здоровіший підхід до кохання, єдине, що вас відволікає, коли справа стосується відносин, — це ваш страх. Постарайтеся бути чесним і визнати, що ви можете рухатись так повільно, як це необхідно. Ви не можете продовжувати ховатися вдома, тому чекайте, що це велике кохання проявиться.

3. Рак

У цьому році вам судилося велич, Раку, але ви не відчуваєте себе настільки задоволеним, як сподівалися. У минулому ви завжди жертвували своїми мріями, щоб побудувати стосунки, будинок і навіть життя, зосереджене на вашому емоційному задоволенні. Але це також означало, що ви часто ставили інших вище себе.

У міру того, як ви перемикали передачі і дізнавалися, що ваші мрії мають значення, ви досягали великих успіхів у своїй кар'єрі. Однак тепер здається, що ви надто багато думаєте про речі та не обов'язково відчуваєте зв'язок зі своїм партнером. Це не означає, що ви помилялися в той час, коли ви інвестували у свої мрії, але вам потрібно зупинитися і запитати себе про справжню причину цих почуттів, перш ніж ви почнете саботувати свою кар'єру чи стосунки.

Північний вузол в Овні надає можливості для подальшого професійного успіху, і ви продовжите бачити позитивні зміни у цій галузі свого життя у 2025 році. У четвер, 12 вересня, Північний вузол в Овні створить напружене вирівнювання з Місяцем у Козерозі, змусивши вас відчути себе ще більш відірваним від свого партнера і, ймовірно, поставити під сумнів свій недавній вибір.

Замість того, щоб зрозуміти, що ви перебуваєте в процесі адаптації до цього нового та більш збалансованого життя, ви можете відчути, що ваші стосунки вас стримують. Ваші стосунки у цьому сценарії не є ворогом. Тому краще витратити деякий час, щоб осмислити свої почуття або навіть запропонувати провести вечір разом, ніж думати, що рішення повністю припинити цей зв'язок.

Будьте обережні, приймаючи поспішні рішення, які ви не зможете скасувати, коли нарешті побачите реальність, а не рани минулого, що спливли на поверхню.

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