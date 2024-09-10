Є один знак зодіаку , який останнім часом пройшов через усі випробування, завдяки кільком складним астрологічним транзитам, які зазнавали цього знаку зодіаку знову і знову.

Знак зодіаку, який буде нестримний, незважаючи на попередні труднощі, до 19 листопада 2024 року.

За словами астролога Евана Натаніеля Грима, все може швидко змінитись.

За словами Грима, Козерогам слід приготуватися до того, що вони почуватимуться нестримними як мінімум до середини листопада.

"Цей знак збирається подати приклад решті світу, тому що Плутон востаннє повертається до Козерога, можливо, руйнуючи багато інститутів, які підтримували світ, який ви завжди знали, перш ніж ми почнемо перехід у абсолютно нову еру", - сказав Грім у відео на TikTok.

Грим пояснив, що в той час як для багатьох інших знаків цей час виявиться «досить важким», Козерогу «вже доводилося боротися з болісною енергією Плутона на особистому рівні протягом останніх 16 років, а минулого літа у вас було два Повні в Козерозі, що набагато більше, ніж ви просили, так що я думаю, ви чудово впораєтеся з цим!

За словами Грима, Венера, яка входить до 10-го будинку кар'єри Козерога у вересні, може додатково допомогти в кар'єрних питаннях, поряд із затемненням у жовтні, яке може надати Козерогу новий кар'єрний шлях.

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