Синоптики розповіли, чого чекати від погоди на цих вихідних.

Погода в Україні 7 та 8 вересня буде помірно теплою вдень, проте вночі буде помітно прохолодніше, якщо порівнювати з попередніми днями.

Опадів на вихідних не передбачається, але місцями в Криму очікуються слабкі дощі.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич.

За словами синоптика, погоду в Україні визначать вплив молодого і малорухомого антициклону Quentin, він влаштується над Східною Європою, повідомив meteoprog.

У суботу та неділю в Україні очікується бабине літо, погода буде сухою, сонячною та теплою.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко та додала, що максимальна температура повітря в ці дні буде в межах +24...28º. Вночі та рано-вранці і ввечері буде +12...17.

"7-8 вересня антициклон зумовить в Україні суху погоду, хіба що на крайньому півдні пройдуть локальні дощі. У південній частині та на сході України можливі штормові пориви східного та південно східного вітру до 15-20 метрів за секунду", - прогнозує синоптик.

До слова, раніше синоптики повідомляли, що у вересні середня місячна температура в Україні очікується на рівні 15-20 градусів тепла, в Карпатах дещо холодніше 13-14 градусів, що є на 2 градуси вище за норму.

Температура повітря у вересні в Україні буде вищою за норму.

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