Дізнайтеся, як ефективно підживити полуницю за допомогою деревної золи, щоб забезпечити рослинам всі необхідні мікроелементи для здорового розвитку і щедрого врожаю.

Зола є одним з найуніверсальніших підживлень для вашого городу, зокрема для полуниці. Вона багата на калій, кальцій, фосфор та інші важливі мікроелементи, які потрібні для здорового розвитку рослин. Якщо ви хочете підживити полуницю, зола стане чудовим вибором, особливо в осінній період.

Цей натуральний компонент дуже корисний для підживлення полуниці, і хоча його застосування досить просте, слід дотримуватися кількох основних правил. Підживити полуницю золою можна в різні пори року, в залежності від типу ґрунту. На супіщаних і торф’яних ґрунтах зольне добриво вноситься лише раз — або восени, або навесні.

На глинистих ґрунтах золу слід вносити як восени, так і після зими. Для підживлення полуниці на різних типах ґрунтів, об'єм деревної золи розраховується в залежності від розміру ділянки. Для невеликого городу потрібно близько двох відер золи, а для більших площ — не менше 15 кілограмів.

Щоб підживити полуницю осінню, розмішайте дві склянки деревної золи в 10 літрах води і дайте суміші настоятися протягом 24 годин. Якщо часу на приготування немає, можна залити суху золу половиною склянки оцту, дочекатися її погашення, після чого додати воду і використовувати отриманий розчин для підживлення кожного куща полуниці, по півлітра.

Крім того, зола може бути використана для виготовлення якісного компосту, що також сприятиме підживленню полуниці і поліпшенню її врожайності.

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