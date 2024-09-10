Тетяна Литвинова, шеф-кухар і екс-суддя популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф", пропонує спробувати її улюблений рецепт заготовок на холодний сезон. Мариновані баклажани на зиму виходять пікантними, хрусткими, з насиченим ароматом спецій та овочів.
Інгредієнти:
- 6 середніх баклажанів
- 2 столові ложки солі
- 2,5-3 літри води
- 2 головки часнику
- 1 гострий перець чилі
- 1 солодкий перець
- 2 середні морквини
- Селера (стебла для зав'язування)
- Зелень (базилік, кінза)
- 70 г солі на 1 літр води
- Лавровий лист, суміш перців
Наріжте баклажани навпіл, видаліть плодоніжки і приваріть їх у підсоленій воді (2 столові ложки солі на 2,5-3 літри води) до м'якості. Вийміть баклажани з води, покладіть під прес для видалення зайвої рідини.
Подрібніть часник, натріть моркву на тертці для корейської моркви, наріжте солодкий перець і гострий чилі дрібними шматочками. Змішайте всі овочі разом і додайте порізану зелень (кінза, базилік).
Для приготування розсолу закип'ятіть 1 літр води, додайте 70 г солі, лавровий лист та суміш перців. Остудіть розсіл до кімнатної температури.
Наповніть баклажани овочевою начинкою і зав'яжіть їх стеблами селери, щоб утримати начинку всередині.
Покладіть баклажани у посуд, залийте остиглим розсолом так, щоб баклажани були повністю покриті. Накрийте марлею і залиште для ферментації на 5-7 днів при кімнатній температурі.
Мариновані баклажани можна зберігати у розсолі або заморозити для тривалого зберігання. Також їх можна законсервувати у стерилізовані банки.
Цей рецепт маринованих баклажанів на зиму стане ідеальним доповненням до картопляного пюре чи інших страв, і, за словами Тетяни Литвинової, він обов'язково порадує ваших рідних і друзів.
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