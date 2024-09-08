Впровадження економічного бронювання планується на жовтень-листопад, що може вплинути на ринок праці.

Бронювання за гроші планують ввести вже в жовтні-листопаді, що, ймовірно, призведе до змін на ринку праці. Експерти вважають, що економічне бронювання переважно вплине на "білі" компанії, які дотримуються чинного трудового законодавства. Проте, швидкого виведення бізнесу з тіні очікувати не слід.

Директор консалтингової компанії "Михайлов та партнери" Віталій Михайлов зазначив, що український ринок праці можна умовно поділити на три категорії:

"Білі" компанії, що виплачують офіційну зарплату. "Сірі" компанії, які платять мінімалку офіційно, а решту — в конверті. "Чорні" компанії, що не оформлюють працівників офіційно і виплачують зарплату готівкою.

За словами Михайлова, економічне бронювання не вплине на "чорні" компанії. Щодо "сірих" компаній, невідомо, чи будуть вони готові підвищити офіційні зарплати з 8 до 35 тисяч гривень і сплачувати відповідно більші податки. Закон про економічне бронювання переважно вплине на "білі" компанії, зокрема банківський сектор, міжнародні корпорації та великі вітчизняні компанії, які вже прагнуть прозорості.

Віталій Михайлов додав, що обговорювана сума в 35 тисяч гривень, яка вважається мінімальною для економічного бронювання зарплати, є вищою за середню. Такі зарплати не характерні для касирів, комірників чи вантажників, але можливі для водіїв та висококваліфікованих спеціалістів. Тому нові законодавчі зміни в основному вплинуть на затребуваних фахівців і тих, хто займається інтелектуальною працею.

Джерело: Фокус.

Останні новини України:

Нагадаємо, українка нажилась на пожертвах для ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, український поліцейський допоміг рф атакувати ЗСУ.

Також писала Politeka, українка може отримати довічний термін.