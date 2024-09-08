Внедрение экономического бронирования планируется на октябрь-ноябрь, что может повлиять на рынок труда.

Бронирование за деньги планируется ввести уже в октябре-ноябре, что, вероятно, приведет к изменениям на рынке труда. Эксперты считают, что экономическое бронирование преимущественно повлияет на "белые" компании, соблюдающие действующее трудовое законодательство. Однако быстрого вывода бизнеса из тени ожидать не следует.

Директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов отметил, что украинский рынок труда можно условно разделить на три категории:

"Белые" компании, выплачивающие официальную зарплату. "Серые" компании, которые платят минималку официально, а остальные - в конверте. "Черные" компании, не оформляющие работников официально и выплачивающие зарплату наличными.

По словам Михайлова, экономическое бронирование не повлияет на "черные" компании. Что касается "серых" компаний, неизвестно, будут ли они готовы повысить официальные зарплаты с 8 до 35 тысяч гривен и платить соответственно большие налоги. Закон об экономическом бронировании преимущественно повлияет на "белые" компании, в частности банковский сектор, международные корпорации и крупные отечественные компании, уже стремящиеся к прозрачности.

Виталий Михайлов добавил, что обсуждаемая сумма в 35 тысяч гривен, которая считается минимальной для экономического бронирования зарплаты, выше средней. Такие зарплаты не характерны для кассиров, кладовщиков или грузчиков, но возможны для водителей и высококвалифицированных специалистов. Поэтому новые законодательные изменения в основном повлияют на востребованных специалистов и занимающихся интеллектуальным трудом.

Источник: Фокус.

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