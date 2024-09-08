Згідно з українським законодавством, громадяни зобов'язані мати дійсний паспорт. Згідно з поясненням УДМС Чернівецької області, штрафи можуть накладатися не лише за відсутність паспорта, а й за проживання без реєстрації (т. зв. "прописки").

Відповідно до частин 1 та 2 статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус":

Паспорт громадянина України є документом, що підтверджує особу та громадянство України.

Кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України.

Окрім того, відповідно до статті 197 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення", проживання громадян без паспорта громадянина України або з недійсним паспортом, а також проживання без реєстрації місця проживання, тягне за собою попередження.

Якщо особа, яка протягом року вже була притягнута до адміністративної відповідальності за порушення, зазначені в частині першій цієї статті, повторно вчиняє ті ж самі дії, це може призвести до накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на даний момент від 17 до 51 гривні).

Отже, закон вимагає, щоб громадяни України отримали паспорт при досягненні 14 років. Це не є правом чи вибором особи, як у випадку з закордонним паспортом, а є прямим обов'язком кожного громадянина.

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