Согласно украинскому законодательству, граждане обязаны иметь действительный паспорт. Согласно объяснению УГМС Черновицкой области, штрафы могут налагаться не только за отсутствие паспорта, но и за проживание без регистрации (т.н. "прописки").

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 21 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус":

Паспорт гражданина Украины является документом, подтверждающим личность и гражданство Украины.

Каждый гражданин Украины, достигший четырнадцатилетнего возраста, обязан получить паспорт гражданина Украины.

Кроме того, согласно статье 197 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях", проживание граждан без паспорта гражданина Украины или с недействительным паспортом, а также проживание без регистрации места жительства влечет предупреждение.

Если лицо, которое в течение года уже было привлечено к административной ответственности за нарушения, указанные в части первой настоящей статьи, повторно совершает те же действия, это может привести к наложению штрафа от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (на данный момент от 17 до 51 гривна).

Следовательно, закон требует, чтобы граждане Украины получили паспорт при достижении 14 лет. Это не право или выбор лица, как в случае с загранпаспортом, а является прямой обязанностью каждого гражданина.

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