Згідно з даними адвокатів, хоча кількість засуджених за ухилення від служби зростає, судимість, ймовірно, матиме тривалий вплив на їхнє подальше життя.

В Україні зросла кількість осіб, засуджених судами до реальних термінів ув'язнення за ухилення від служби. За даними юристів, в Україні суди все частіше карають в'язницею порушників мобілізаційного законодавства.

За словами адвоката Романа Сімутіна, кількість вироків за ухилення від служби зросла в кілька разів. Зазвичай суди призначають порушникам мобілізаційного законодавства трирічне позбавлення волі. Юристи зазначають, що така судимість часто стає серйозною перешкодою для засуджених навіть після відбуття покарання.

"Взагалі людина з судимістю не зможе влаштуватися на будь-яку державну службу. Як показує аналіз ситуації, якщо раніше суди давали у 10%-15% реальні строки покарання, то зараз 50%-60%. Тобто в рази збільшилась частка людей, які отримують реальні терміни покарання", – каже Сімутін.

Згідно з даними адвокатів, хоча кількість засуджених за ухилення від служби зростає, судимість, ймовірно, матиме тривалий вплив на їхнє подальше життя.

Адвокатка Катерина Аніщенко зазначає, що особам із судимістю буде важко займати посади на державній службі або в правоохоронних органах, а також у сферах, пов'язаних з державною таємницею. Державна служба і правоохоронні органи проводять детальну перевірку кандидатів, включаючи їх родину. Натомість, в приватному секторі ситуація є менш жорсткою, і можливість працевлаштування залежатиме від рішення конкретного роботодавця.

Адвокат Андрій Межирицький додає, що для отримання роботи на державній службі необхідно надати довідку про відсутність судимості, яка формуються на дату запиту. При прийомі на роботу в такі органи, як ДБР, НАБУ та інші правоохоронні структури, проводиться повна перевірка, і інформація про судимість може призвести до обмежень у працевлаштуванні.

Джерело: ТСН.

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