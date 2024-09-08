Согласно данным адвокатов, хотя количество осужденных за уклонение от службы растет, судимость, вероятно, окажет длительное влияние на их дальнейшую жизнь.

В Украине выросло количество лиц, приговоренных судами к реальным срокам заключения за уклонение от службы. По данным юристов, в Украине суды все чаще наказывают тюрьмой нарушителей мобилизационного законодательства.

По словам адвоката Романа Симутина, количество приговоров за уклонение от службы выросло в несколько раз. Обычно суды назначают нарушителям мобилизационного законодательства трехлетнее лишение свободы. Юристы отмечают, что такая судимость часто становится серьезным препятствием для осужденных даже после отбывания наказания.

"Вообще человек с судимостью не сможет устроиться на какую-либо государственную службу. Как показывает анализ ситуации, если раньше суды давали в 10%-15% реальные сроки наказания, то сейчас 50%-60%. То есть в разы увеличилась доля людей, которые получают реальные сроки наказания", – говорит Симутин.

Согласно данным адвокатов, хотя количество осужденных за уклонение от службы растет, судимость, вероятно, окажет длительное влияние на их дальнейшую жизнь.

Адвокат Катерина Анищенко отмечает, что лицам с судимостью будет тяжело занимать должности на государственной службе или в правоохранительных органах, а также в сферах, связанных с государственной тайной. Государственная служба и правоохранительные органы проводят подробную проверку кандидатов, включая их семью. В частном секторе ситуация менее жесткая, и возможность трудоустройства будет зависеть от решения конкретного работодателя.

Адвокат Андрей Межирицкий добавляет, что для получения работы на государственной службе необходимо предоставить справку об отсутствии судимости, которая формируется на дату запроса. При приеме на работу в такие органы как ДБР, НАБУ и другие правоохранительные структуры проводится полная проверка, и информация о судимости может привести к ограничениям в трудоустройстве.

Источник: ТСН.

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