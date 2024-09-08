Синоптик розповіла, яка погода буде в Україні в кінці тижня, 8 вересня.

В Україну насувається "бабине літо" і жителі України зможу насолодитися сухою та теплою погодою.

Про це Наталія Діденко повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.

Максимальна температура повітря в Україні очікується в межах +24+28 градусів. Вночі та рано-вранці температура нагадуватиме осінь, очікується +12+17 градусів.

Синоптик попередила, що 7-8 вересня антициклон викличе в Україні суху погоду, на крайньому півдні пройдуть локальні дощі.

Діденко попередила, що у південній частині та сході України можливі штормові пориви східного та південно-східного вітру до 15-20 метрів за секунду.

"Нюанс. У південній частині та на сході України можливі штормові пориви східного та південно східного вітру до 15-20 м/с. Обережно!" - попередила Діденко.

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок додала, що надалі, до 11 вересня, зберігатиметься тепла погода без опадів на більшій частині території.

Початок наступного тижня буде теплим.

Очікується невелика хмарність у більшості областей, але без опадів, вітер переважно південно-східний – до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8-13°C, у південних регіонах тепліше – до +18°C.

Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +23-28°C.

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