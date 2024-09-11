Іноді може здатися, що у цих знаків зодіаку є ангел-охоронець, який доглядає їх.

Деякі знаки зодіаку народжуються з більшим духовним захистом, ніж інші.

Названі знаки зодіаку із духовним захистом:

Рак

Раком управляє Місяць, планета, пов'язана з нашими емоціями, інтуїцією та мріями. Існує давнє повір'я, що Місяць керує внутрішніми емоційними глибинами людини, а також нашим настроєм, поведінкою та інтуїцією, і Рак є одним із найінтуїтивніших знаків після Риб.

Багато Раки можуть відчувати або налаштовуватись на те, що відчувають інші або коли щось не так. Ця здатність відчувати, коли все йде або не йде так, як має бути, або щось не так, часто може підказувати їм ситуації, яких слід уникати або від яких слід йти якнайшвидше. Рак завжди повинен звертати увагу на те, що каже їм їхня інтуїція чи «нутром», бо це одна з їхніх найбільших переваг.

2. Стрілець

Стрільцем управляє Юпітер, планета удачі, вигоди та достатку. Стрільці, як правило, вірять у себе та свої здібності досягти бажаного, і ця віра в себе може завести їх далеко. Іноді вони сліпо вірять у себе і за своєю природою оптимістичні. У свою чергу, всесвіт часто підтримує їх.

Стрілець - мінливий знак, що означає, що вони можуть часто змінюватися і плисти за течією, іноді змінюючи курс в останній або найкращий момент. Вони також чудово вміють тримати очі відкритими для можливостей, які можуть не помітити. Це, у поєднанні з їхньою вірою в себе, робить їх щасливими. Оскільки Стрільцем управляє найблаготворніша планета, вони або ті, у кого висхідний Стрілець, часто відомі і визнані за свою удачу.

3. Риби

Риби мають найбільший духовний захист із усіх знаків зодіаку. Вони керуються як Нептуном, і Юпітером і вважаються найдуховнішими із усіх символів . Риби мають інтуїтивні здібності, як і Рак, через правління Нептуна, і можуть відчувати людей і обставини, які не складаються або мають кращі наміри для них через свій зв'язок з цією планетою. Багато найкращих і найвідоміших екстрасенсів є Рибами або мають розташування в Рибах. Риби також вірять у всесвіт і вважають, що все складатиметься на їхню користь, і вони бачать хороше в інших людях та світі.

Оскільки співправителем Риб є Юпітер, як і в Стрільця, у них великий оптимізм і віра в себе і всесвіт, і вони здебільшого вірять, що все складатиметься на їхню користь. Їхні інтуїтивні здібності у поєднанні з успіхом і доброзичливістю Юпітера роблять Риб найщасливішим знаком зодіаку.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.