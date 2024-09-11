Читайте далі, щоб дізнатися, чим підживлювати малину восени та які добрива використовувати.
Правильне добриво малини може допомогти зберегти її сильною і здоровою, тому, якщо хвороба або шкідники все ж таки вразять її, вона з меншою ймовірністю загине.
Якщо листя малини жовтіють, це часто може бути викликане недоліком заліза або магнію, який добриво не тільки допомагає запобігти, але і при необхідності усуває. Тому важливо знати, чим підживлювати малину восени.
Коли справа доходить до кращого добрива для малини, є кілька різних варіантів від органічних до синтетичних, а також тих, які виготовляються або виготовляються в домашніх умовах.
Нижче наведено огляд деяких добрив, що найчастіше використовуються для малини.
Отже, чим підживлювати малину восени?
Органічні добрива для малини - це добрива, отримані з тварин чи рослинних джерел. Вони містять поживні речовини, такі як азот, калій та фосфор, а також інші мікроелементи, включаючи залізо та марганець, які необхідні для росту малини.
Існує безліч варіантів, починаючи від домашнього компосту і добре перепрілого гною, які не тільки живлять малину, але і допомагають кондиціонувати ґрунт, до гранул, що є у продажу, з повільним вивільненням.
Якщо у вас є місце, то можна приготувати свій власний садовий компост або рідке добриво з живокосту; в іншому випадку широко доступні добрива з високим вмістом калію або гранули гною, які підходять для підживлювання малини.
Якщо додавати гній для збагачення ґрунту малини, він повинен бути добре перепрілим; тому що при внесенні у свіжому вигляді його високий рівень поживних речовин може спалити та пошкодити малину.
Джерело: plantura.
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