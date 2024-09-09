В Одесі чоловік похвалився, як "відбивався" від ТЦК, але згодом виправдався, заявивши, що його слова були вирвані з контексту.

В Одесі чоловік у одному з вуличних інтерв’ю висловився вкрай негативно про ТЦК, і його слова не залишилися непоміченими. Відео з його висловлюваннями було опубліковано місцевим активістом Дем'яном Ганулом у telegram-каналі. За інформацією Ганула, чоловіка звуть Ростислав Шевченко, і він нібито займається наркотиками.

На запису чоловік висловлює переконання, що примусова мобілізація в Україні є неприпустимою, і розповідає, як він "відбивався" від працівників ТЦК, називаючи їх дії "свавіллям", з яким він збирається боротися.

Проте вже через кілька годин після розповсюдження відео з’явилося нове. На ньому чоловік стверджує, що його слова були вирвані з контексту, і додає, що не має нічого проти співробітників ТЦК, а мобілізацію вважає необхідною.

Раніше Politeka також писала про те, що у вересні деякі отримувачі субсидій отримають іншу суму через автоматичний перерахунок, який враховує зміни в доходах домогосподарств. Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується, виходячи з доходів домогосподарства. Якщо дохід зростає або знижується, розмір субсидії відповідно змінюється.

У Пенсійному фонді пояснюють, що перерахунок проводиться для домогосподарств, у яких дохід змінився більш ніж на 50% як у більшу, так і в меншу сторону. Це відбувається двічі на рік.