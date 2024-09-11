Нині прожитковий мінімум є базою для багатьох видів виплат. Однак це створює певні труднощі для державного бюджету України.

Як пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, прожитковий мінімум використовується як основа для розрахунку різних соціальних допомог. Крім того, до нього прив'язані й інші виплати, зокрема зарплати для представників силових структур.

Зміна прожиткового мінімуму може призвести до значного збільшення зарплат для деяких категорій працівників, що може викликати суттєві бюджетні витрати. Окрім того, до прожиткового мінімуму прив'язані і розміри штрафів. За словами міністра, це створює певні проблеми для державного бюджету.

Друга проблема стосується бідності. Більшість соціальних програм спрямовані на боротьбу з бідністю шляхом надання допомоги матерям, малозабезпеченим родинам та багатодітним сім'ям. Їх основна мета – допомогти людям подолати фінансові труднощі.

"Люди плутаються у цих допомогах. Ми їх хочемо обʼєднати й створити базову соціальну допомогу у привʼязці до бідності. Це буде зрозуміло і для фахівців, які адмініструють і для людини, що вона може отримати, і загалом для цифрової системи", – пояснила Жолнович.

Прожитковий мінімум — це соціально-економічний показник, що визначає мінімальний рівень доходу, необхідний для покриття основних потреб людини, таких як їжа, житло, одяг і медичні послуги.

Джерело: Liga.net

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