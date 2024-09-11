В настоящее время прожиточный минимум является базой для многих видов выплат. Однако это создает некоторые трудности для государственного бюджета Украины.

Как пояснила министр социальной политики Оксана Жолнович, прожиточный минимум используется как основа для расчета разных социальных пособий. Кроме того, к нему привязаны и другие выплаты, в том числе зарплаты для представителей силовых структур.

Изменение прожиточного минимума может привести к значительному увеличению зарплат для некоторых категорий работников, что может вызвать существенные бюджетные расходы. Кроме того, к прожиточному минимуму привязаны и размеры штрафов. По словам министра, это создает некоторые проблемы для государственного бюджета.

Вторая проблема касается нищеты. Большинство социальных программ направлено на борьбу с бедностью путем оказания помощи матерям, малообеспеченным семьям и многодетным семьям. Их основная цель – помочь людям преодолеть финансовые затруднения.

"Люди путаются в этих пособиях. Мы их хотим объединить и создать базовую социальную помощь в привязке к бедности. Это будет понятно и для специалистов, которые администрируют и для человека, что он может получить, и в целом для цифровой системы", – объяснила Жолнович.

Прожиточный минимум – это социально-экономический показатель, определяющий минимальный уровень дохода, необходимый для покрытия основных потребностей человека, таких как еда, жилье, одежда и медицинские услуги.

Источник: Liga.net

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