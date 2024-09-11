Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 11 вересня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 11 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 11 вересня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Башта, перевернута

Хибна тривога може змусити вас турбуватися через дрібниці. Однак тепер ви знатимете про прогалини у своєму житті, які вимагають більш пильної уваги.

Зосередьте свою увагу на тому, щоб завершити справи та не допустити неорганізованості.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернута

Знання того, коли слід скористатися можливістю, вимагає більшого таланту. Це потребує ініціативи. Ви приділяєте більше уваги своїм страхам, ніж інтуїції, і настав час зміни.

Будьте сприйнятливими до обох! У вашому житті є області, де ніщо не має сенсу, доки ви не почнете діяти.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Колесо Фортуни, перевернуте

У вас був шанс опинитися в центрі уваги, але тепер ви відчуваєте, що вся увага прикута до нової людини, а не до вас.

Замість того, щоб ображатися, Близнюки, настав час покращити свою гру і побачити, що це новий спосіб перетворити себе.

Уся ситуація може здатися непотрібною ляпасом, але подивіться на цю проблему по-новому. Вам надано шанс показати, що ваша творчість не має меж.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Четвірка Кубків

Ви більше не будете жертвою цієї історії. Прямо зараз ви готові взяти під контроль своє життя та свою емоційну енергію.

Це означає, що ви зробите більше, ніж просто охоронятимете своє серце. Подумайте про те, щоб переглянути всі свої життєві рішення і відносини і перемістити все в нове русло, яке буде кращим для вас у довгостроковій перспективі.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Дурень, перевернута

Ти знаєш краще, Лев. Ти вже йшов цією дорогою, і ти поспішав, не озираючись.

Цього разу ви будете розумнішими і мудрішими у своїх рішеннях, і замість того, щоб турбуватися про те, що хтось інший вас чекатиме, вирішіть, що їм доведеться почекати вас, тому що ви цього гідні.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута

Хтось неправильно зрозумів ваші слова і перевернув їх.

І ось ви намагаєтеся з'ясувати, як виправити ситуацію та виправити її.

Це дуже заплутаний час, проте обов'язково зверніть увагу на те, що призвело до цього моменту.

Люди відволікаються і часто не встигають звіритися один з одним. Наступного разу переконайтеся, що ви лідируєте, коли справа доходить до роз'яснення того, що було сказано і що було на увазі.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Місяць

Люди часто бояться говорити правду, побоюючись наслідків.

Ця таємнича сторона людської натури якось виявляється у вашому житті, коли ви не можете зрозуміти, що відбувається навколо вас, але відчуваєте: щось відбувається.

Замість того, щоб грати в заперечення, скажіть. Ви знаєте, що краще зіткнутися з проблемою віч-на-віч і вирішити її.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Смерть

Теми повертаються, здійснюючи повне коло, і ви можете виявити, що те, що здавалося застарілим чи марним, раптово повертається.

Це може бути одяг або предмети, які, як ви думали, настав час викинути, а тепер вони вам знадобляться.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Помірність

Ви багато думаєте і не оцінюєте по-справжньому які переваги ви отримуєте тут і зараз.

Постарайтеся дійти остаточного висновку і відпустіть його. Вирішивши, дотримуйтесь його.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Вісімка Мечів

Ви відчуваєте, що потрапили в пастку, і ваша енергія виснажена.

Але може бути вихід, який ви не бачите через свій психічний стан у цей час. Зробіть цей перший крок. Навіть якщо вам доведеться це зробити зі страхом, ви виявите, що доля веде вас.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Сумний час та погані новини можуть призвести до того, що ваша творча енергія відчує себе виснаженою та втомленою.

У цей момент вам необхідне якесь оновлення у житті, чи то час, проведений на природі з одним, чи простий сон.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей, перевернута

Ви дуже стурбовані своєю здатністю фінансово забезпечити себе та інших.

І ви вже давно ставите інших вище за себе. Але тепер, здається, наприкінці тунелю засяяло світло. Всі ваші страхи не збудуться, але натомість ви нарешті успішно прибудете в пункт призначення.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.