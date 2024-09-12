В українських обмінниках прогнозують зниження курсу долара при купівлі, водночас з очікуваним підвищенням його вартості при продажу. Станом на вечір 11 вересня в обмінних пунктах середній курс долара становить 40,97 гривень за одиницю при купівлі та 41,4 гривень при продажу.

Про курсові очікування розповів фінансовий аналітик Олексій Козирев.

За словами аналітика, протягом поточного робочого тижня курс готівкового долара в обмінниках коливатиметься в межах від 40,7 до 41,65 гривні. На вечір 11 вересня в банках середній курс становить 41 гривню при купівлі та 41,4 гривні при продажу.

"Загалом цього тижня... спокійніше ми переживемо всі коливання щодо долара. Внутрішні фактори та інтервенції Нацбанку зможуть суттєво нівелювати всі атаки на гривню", – розповів аналітик.

Також фінансовий аналітик Олексій Козирев радить українцям не виводити свої заощадження з банків, навіть у часи війни. На його думку, банки накопичили достатній запас коштів для виплати депозитів, тому гроші, покладені в банки, залишаться в безпеці.

Козирев підкреслив, що за даними Фонду гарантування вкладів, обсяг коштів населення та фізичних осіб-підприємців (ФОП) у банках складає приблизно 1,2 млрд грн.

Окрім того, банки тримають 726,45 млрд грн в облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП), а також мають 361,22 млрд грн у депозитних сертифікатах Національного банку на один день (overnight) станом на 21 серпня. Крім того, у тримісячних депозитних сертифікатах, розміщених через тендери, знаходиться ще 156,24 млрд грн.

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