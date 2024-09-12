Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 12 вересня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 12 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро по одній карті за знаком зодіаку на 12 вересня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Правосуддя

Ви можете не знайти те, що шукаєте, оскільки карма діє на інших так, як, на вашу думку, вона має діяти.

Бувають моменти, коли ваше завдання — пробачити і відпустити, навіть якщо це означає прогаяти можливість когось розрахуватися за рахунками в житті.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Лицар Жезлов, перевернута

Вам необхідно зайняти сильнішу позицію та роль, але зараз не час, і ви, схоже, просто не знаходите у собі сил та часу, щоб заявити про себе таким чином.

Скоро все зміниться, але поки що наберіться терпіння.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Король Мечів, перевернута

Ви дуже розумна людина, яка багато чому навчилася, вивчаючи та спостерігаючи за речами в житті.

Однак саме ця додаткова доза інтелекту може вас засмутити, якщо ви хвалитися своїми знаннями в невідповідній компанії.

Ви не хочете бути тим, хто поправляє людину сьогодні. Натомість уважно слухайте і дайте йому можливість вчитися самостійно, або, можливо, він запитає пізніше.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Двійка Пентаклей

Ви приймаєте фінансові рішення, які будь-хто вважав би обтяжливими та важкими. Ви не можете очікувати, що ви знатимете, що робити негайно.

Вам потрібно знати, що ви також можете вносити корективи та виправлення по ходу справи.

Може бути менш стресовим думати про свою ситуацію як про гнучку, а не як про єдиний варіант вибору, і на цьому все скінчено.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Мечів, перевернута

Ви просто підете, коли хтось спробує затіяти з вами бійку.

Вам не потрібна така негативна енергія у вашому житті, і навіть якщо вони настільки неправі у своїх словах, не піддавайтеся їхнім умовлянням.

Натомість дозвольте їм варитися у власному гніві, а самі насолоджуйтесь залишком дня.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Сімка Кубків, перевернута

Ви можете надто захопитися інтуїцією, медитацією та думками про те, що можете змусити речі відбуватися, просто побажавши цього.

Кожна людина має свободу волі, і людина, яку ви любите, може вам не підійти, і це той момент, який вам потрібно взяти до уваги, якщо щось піде не так, як вам хотілося б.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Двійка Жезлів

Ви кидаєтеся туди-сюди з приводу того, що робити, а що ні.

Зараз у вас занадто багато варіантів та можливостей, і вибрати ідеальний варіант буде непросто.

У кого менше фруктів? Беріть те, що ви можете швидко повернути те, що ви інвестуєте.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сімка Меч, перевернута

Корисно провести час на самоті, поміркувати над своїми почуттями, бажаннями та прагненнями.

Вам потрібно провести трохи часу поза домом, щоб бути в курсі того, що відбувається у Всесвіті.

Приділяйте час чомусь, крім роботи, щоб зарядитися творчим натхненням.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Колісниця

Ви переживаєте важкі часи. Ви зробили все, що могли, і тепер вам залишається лише триматися та триматися.

Час пролетить непомітно, і коли ви нарешті опинитеся наприкінці цього важкого шляху, ви оглянетеся і побачите воїна, який видерся з важкого шторму. Все стане кращим.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута

Ваше життя думок було яскравим, але тепер вам потрібно щось свіже, щоб повернути все до життя. Прочитайте книгу. Подивіться фільм.

Малюйте. Розфарбовуйте. Танцюйте. Дайте волю своїм розумовим сокам та дозвольте собі відчути повноцінний відпочинок. Те, що вам потрібно, повернеться до вас у потрібний час.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Ієрофант

Ніхто насправді не цінує змін, і саме тому вони часто дозволяють іншим приймати рішення за них.

Факт у тому, що ви готові до того, щоб ситуація була зроблена по-новому. Вам не потрібна милиця. Ви хочете ризикнути.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Суд

Зараз найкраще чинити по-своєму.

Навіть якщо світ каже вам, що ви неправі, настає час і місце, коли людина повинна слідувати своїм шляхом і дозволити серцю вести його.

Прислухайтеся до свого духу, він не направить вас до речей, які вам не судилося випробувати у житті.

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