Уже в четвер, 12 вересня, і п'ятницю, 13 вересня, на територію України прийдуть дощі. Найбільше опадів прогнозується в західних областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, значних дощів у найближчі дні не очікується, проте більше вологи отримає саме захід України. "12-13 вересня дощі можуть пройти по всій країні", – зазначила Діденко.

Тим часом у середу, 11 вересня, переважно по всій території країни збережеться суха і тепла погода, з денними температурами від +25 до +30°C. На заході можливі локальні дощі, при цьому температура коливатиметься в межах +18...+23°C. У Києві 11 вересня буде сухо і тепло, до +27°C.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні за безквитковий проїзд у громадському транспорті передбачені штрафи, сума яких варіюється в залежності від типу транспорту. Адвокат Євген Буліменко розповів, хто саме має право карати українців за безквитковий проїзд у різних видах транспорту, а також які суми штрафів передбачені за такі правопорушення.

За словами експерта, в Україні за безквитковий проїзд передбачена адміністративна відповідальність, і недобросовісним пасажирам можуть бути нараховані штрафи.

Штраф слід сплатити безпосередньо на місці правопорушення.

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