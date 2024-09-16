Дізнайтеся, чому для українців вигідніше виходити на пенсію пізніше та як це може збільшити ваші виплати.

В Україні можливість виходу на пенсію настає з 60 років. Щоб розпочати пенсійний відпочинок у зазначеному віці, потрібно накопичити певну кількість стажу, інфорують у ВРУ.

Хто має право на пенсію у 2024 році

Кількість необхідного стажу визначається віком. Наприклад, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 31 року страхового стажу.

Для інших вікових категорій умови такі:

у 63 роки потрібно мати мінімум 21 рік стажу;

у 65 років – не менше 15 років стажу.

Чому варто розглянути пізніший вихід на пенсію

Вихід на пенсію пізніше може принести вигоду у вигляді підвищених виплат. Згідно з Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", відстрочка виходу на пенсію вплине на її розмір таким чином:

Основний розмір пенсії збільшується на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка не перевищує 60 місяців;

Якщо відстрочка перевищує 60 місяців, надбавка становитиме 0,75% за кожен повний місяць.

Важливо! Ураховуються лише повні місяці роботи.

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