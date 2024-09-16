У 2024 році УВКБ ООН надає фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам та постраждалим внаслідок війни українцям, зокрема для ремонту зруйнованого житла та покриття інших першочергових потреб.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні реалізує програму фінансової підтримки для внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від війни. Про це інформують у Мінреінтеграції.

Кому надається фінансова допомога від ООН

Фінансова підтримка орієнтована на вимушених переселенців та осіб, чий житловий фонд постраждав або був знищений внаслідок воєнних дій.

Таким чином, українці можуть скористатися кількома видами допомоги:

Екстрена грошова допомога: для сімей, які були змушені покинути свої домівки або чий житловий фонд постраждав від обстрілів.

для сімей, які були змушені покинути свої домівки або чий житловий фонд постраждав від обстрілів. Грошова допомога на ремонт: для осіб, чий будинок був знищений через російські обстріли. Ця допомога спрямована на фінансування ремонту пошкодженого житла та повернення до своїх постійних осель.

для осіб, чий будинок був знищений через російські обстріли. Ця допомога спрямована на фінансування ремонту пошкодженого житла та повернення до своїх постійних осель. Багатоцільова грошова допомога: забезпечує гнучкість у використанні коштів. Люди можуть самостійно вирішувати, на що їх витратити: продукти харчування, одяг, оренду чи медичні витрати.

Зверніть увагу: Докладну інформацію про реєстрацію для участі в цих програмах можна знайти на офіційному сайті УВКБ ООН в Україні.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні за безквитковий проїзд у громадському транспорті передбачені штрафи, сума яких варіюється в залежності від типу транспорту.

Читайте також:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.