Розклад Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 13 вересня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 13 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Гороскоп Таро на одну карту за знаком зодіаку на 13 вересня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Паж Мечів, перевернута

Перевернутий Паж Меч попереджає про те, що ви ризикуєте забігти вперед, не маючи чіткого плану дій.

Тепер вам потрібно включити голову. Ви не можете дозволити собі піддатися страху не отримати те, що ви шукаєте. Якщо це призначено для вас, воно буде для вас. Будьте певні.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Зараз все так заплутано, і це ставить вас у вразливе становище.

Можливо, ви насправді не розумієте, що відчуваєте стосовно конкретної людини чи проблем у стосунках.

Повернення до основ – ось що вам потрібно зробити. Намагайтеся виділити сьогодні час, щоб поєднатися зі своїми емоціями.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Сімка Жезлів

Хороша ідея — скласти свого роду план зробити те, що ви хочете зробити цього тижня.

Організуйтесь. Запишіть свої цілі. І доручіть комусь відповідальну посаду, щоб ви не відкладали справи на потім.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Сьогодні вас може долати почуття смутку і, можливо, каяття.

Нормально відчувати, що все вийшло не так, як ви сподівалися. Навіть якщо ваші мрії сьогодні розбиті, завтра можливо можливість почати все заново. Життя напевно скоро налагодиться.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Путівник, перевернута

Тепер, коли у вас був час відпочити та виспатися, настав час вирушити у світ та дослідити його.

Отримуйте задоволення та не дозволяйте комфорту позбавляти вас можливості насолоджуватися свободою.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: П'ятірка Меч перевернута

Ви готові відпустити щось та перейти на наступний етап свого життя.

Біль, який ви відчуваєте у своєму серці, занадто великий, щоб його винести. Можливо, ви занадто довго тримали в собі це відчуття розплати, і це те, з чим ви стали комфортно почуватися, але тепер ви знаходитесь в такому місці у своєму житті, де ви готові закрити двері і зцілитися.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута

Єдина людина, від якої ви залежали, не змогла бути поряд з вами, і це може бути дуже сумно і розчаровуючи.

Важко усвідомлювати, що іноді ти просто сам собою існуєш у цьому світі і все робиш сам, але в той же час це дає тобі шанс довести собі, що ти чогось стоїш.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Десятка Кубків

Вас оточує багато люблячої підтримки, і це дає вам можливість побачити світ у новому світі?

Ваша впевненість зростає, і це допоможе вам робити більш правильний вибір цього місяця.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов, перевернута

Те, що стримувало вас і заважало зосередитися, тепер зникло, і це стало для вас немов ворогами в житті, і ви нарешті рушили далі.

Саме тут ви можете почати повертатися до своєї старої рутини та насолоджуватися життям, не боячись, що хтось інший зруйнує ваші шанси отримати бажане.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернута

Хтось ухвалив рішення і вирішив відмовитися від планів. І це може змусити вас відчути, що ви не є важливими в його житті.

Іноді людям треба щось зробити і вони не називають причину. Це не обов'язково може бути спрямоване особисто проти вас.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Туз Меч, перевернута

Ви дали обіцянку або ви мали намір, але щось змінилося у ваших планах, і це може завадити вам виконати його.

Замість того, щоб ховатися або не зізнаватися в тому, що трапилося, просто будьте чесні і визнайте, що щось пішло не так, і ви загладите свою провину пізніше.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Вісімка Жезлів

Ви старанно працюєте, щоб усе зробити, і вам може здаватися, що не видно цього кінця.

Ви можете поки що не побачити результат. Насправді, можливо, ще багато роботи доведеться зробити, перш ніж ви отримаєте користь від своєї праці.

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