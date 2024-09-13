Гороскоп на 13 вересня всім знаків Зодіаку складено досвідченими астрологами.

Овен

21 березня – 19 квітня

Іноді важко відрізнити реальні кроки простого гальмування. Якраз коли ви думаєте, що ви кудись рухаєтеся, ви можете зупинитися, щоб перевірити свій прогрес сьогодні та зрозуміти, що ви не просунулися так далеко. Невесело, коли ви, здається, ледве тримаєтеся на плаву, але варто пам'ятати, що це тимчасово. Швидше за все, все стане ясніше через день чи два, тому поки утримаєтеся від будь-яких суджень.

Телець

20 квітня-20 травня

Сьогодні все може здатися досить важким, начебто ви рухаєтеся по концентричних колах, не в змозі вискочити зі зневіри. Найкращий спосіб усунутись від цієї спіралеподібної енергії — відволіктися від своїх обов'язків і зібратися з друзями на приємну вечерю чи іншу випадкову зустріч. Якщо у вас справді немає часу, принаймні спробуйте скласти плани на майбутнє побачення; навіть невеликий контакт може створити чудеса для вашого духу.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Хтось може сьогодні вибити вітер із ваших вітрил, або принаймні він може спробувати зробити саме це. Швидше за все, ви останнім часом метили високо, і, можливо, конкретна людина не дуже підтримує вас, тому що вона бачить, що ваш прогрес підриває її власний досвід. Усвідомте, що його драма – це не ваша драма, але ваші межі – це ваші межі. Якщо ця людина проектує або робить з мухи слона, зробіть крок назад і проведіть межу на піску.

Рак

21 червня-22 липня

Навіть якщо ви сьогодні на трасі, маючи на увазі мету, раптово може з'явитися щось, що відверне вас від того, що ви повинні робити. Зазвичай це може бути досить неприємною річчю, але прямо зараз ви можете дозволити цьому відволіканню відвести вас якнайдалі. Мабуть, є щось цікаве, яке тільки й чекає, щоб ви прийшли та знайшли його, тож будьте відкриті до того, що там є — швидше за все, це буде щось казкове.

Лев

23 липня – 22 серпня

Ймовірно, сьогодні ви будете найбільш щасливі, займаючись своїми справами на відкритому повітрі, де вас можуть бачити люди, тож не ховайте своє світло за хмарами. Ви маєте багато того, чим можна поділитися, і люди будуть раді це прийняти. Проте, не дивуйтеся, якщо у другій половині дня на вашому шляху виникне щось досить інтенсивне, що змусить вас засумніватися у собі. Було б мудро не дозволити цьому вплинути на вас, тому що це, швидше за все, лише плід вашої уяви.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Хтось може залишити вас у підвішеному стані сьогодні, і навіть якщо ви зазвичай не надто довіряєте цій людині, її промах може стати для вас великим розчаруванням. Немає нічого поганого в тому, щоб поставитися до цього трохи грубо, але постарайтеся оцінити, чи це дійсно вина людини чи вина обставин — у певних ситуаціях це має значення. Постарайтеся бути справедливою у своїй оцінці, і якщо людина винна, то будьте розважливі, але якщо ні, то будьте поблажливі.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Сьогодні ви можете скакати, задоволені як молюск, поки ваші обов'язки не надішлють вам яскраве нагадування. Ця грозова хмара не повинна зіпсувати вам день, однак спробуйте оцінити, чи справді ці обов'язки потрібно виконати прямо зараз. Зволікання - це не найкращий спосіб впоратися зі справами, але якщо ваші справи або робота можуть почекати ще день або два, то не дозволяйте їм зіпсувати ваш потік. Ви можете повернутись до роботи завтра.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Сьогодні потрібно провести межу між веселощами та зосередженням на матеріальних зобов'язаннях. Однак проблема з рисами у тому, що вони легко змінюються. Може виникнути спокуса продовжувати рухати маркер, дюйм за дюймом, оскільки ви виявляєте, що занурюєтеся у щось більш розважальне, ніж будь-які практичні плани на сьогодні. Постарайтеся знайти баланс між веселощами та виконанням справ і будьте поблажливі до себе.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Сьогодні ви можете бути порушені більш чутливими способами, ніж зазвичай, тому не дивуйтеся, якщо відчуєте себе вразливими та незахищеними. Головне — дбати про свої потреби у цій ситуації та не виходити за межі власних бар'єрів. Хтось, хто розділяє з вами домашній простір, може трохи зіпсувати все, натискаючи на ваші кнопки різними способами, тому знаходите час для себе, коли вам це потрібно. Ваші найвідданіші прихильники поважатимуть вашу потребу у просторі.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Зазвичай ви на вершині своєї гри, Козеріг, але сьогодні ви можете виявити, що не впевнені в правилах, за якими ви рухаєтеся життям. У повітрі витає туманна енергія, і це може завадити вам зрозуміти, що ви хочете робити із собою та як взаємодіяти з іншими людьми. Можливо, найкраще на якийсь час відсторонитися від інших, але якщо ви не можете повністю уникати людей, будьте особливо чуйними до всіх, включаючи себе.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Люди хочуть, щоб ви вийшли і пограли сьогодні, але якраз коли ви готові вийти за двері, щоб трохи розважитися, інше питання, ймовірно, фінансове, може підняти голову і порушити ваші плани. Можливо, є рахунок, який ви забули сплатити за останню хвилину, або нагадування про те, що ви занадто багато витрачали останнім часом і вам потрібно трохи стриматися. Постарайтеся вирішити цю проблему негайно, щоб ви все ще могли насолоджуватися веселим, але економним часом із друзями.

Риби

19 лютого-20 березня

Спочатку справи з роботою можуть йти гладко, тому що у вас не виникне труднощів із налаштуванням на ефективну енергію дня. Однак, як тільки ви почнете рухатися вперед, ви можете натиснути на гальма і просто не відчувати бажання докладати більше зусиль. Хоча мрії можуть бути більш приємним використанням вашого часу, постарайтеся закінчити все як слід і не здаватися. Ваш розум справді зможе злетіти, щойно звільниться від денних обов'язків.