Юристи роз'яснюють, чому повістка, залишена у дверях, не має юридичної сили і що робити в такій ситуації.

Під час воєнного стану в Україні чоловіки можуть отримати повістки будь-де: вдома, на вулиці, в громадських місцях тощо. Процес вручення повісток строго регламентований законодавством.

Часто виникають ситуації, коли повістка залишена у дверях помешкання військовозобов'язаної особи. Юристи з Безоплатної правової допомоги пояснюють, чи така повістка має юридичну силу і чи зобов’язує особу з’явитися до військкомату.

Згідно з українським законодавством, немає конкретних заборон на місця вручення повісток. Однак, щоб повістка вважалася дійсною, вона повинна бути передана особисто адресату, який має підписати документ як підтвердження отримання. Якщо повістка просто залишена у дверях, вона не має юридичної сили.

Юристи підкреслюють, що повістка, залишена у дверях, поштовій скриньці чи іншому місці без особистого підпису військовозобов’язаного вважається недійсною. Це також стосується ситуацій, коли документ підписують інші особи, наприклад, батьки, дружина або сусіди. У такому випадку повістка також не має правових наслідків для військовозобов'язаного.

Хто має право вручати повістки

Згідно з правилами мобілізації, повістки можуть вручати:

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в межах своєї адміністративної території;

Органи місцевих адміністрацій;

Представники виконавчих органів сільських, селищних, міських і районних рад;

Керівники підприємств, установ та організацій.

Що робити, якщо повістку залишили у дверях

Якщо повістка залишена у дверях без вашого підпису, ви маєте право не з'являтися до ТЦК, оскільки така повістка вважається неврученою. Закон України вимагає, щоб військовозобов’язана особа отримала повістку особисто і підписала її. Лише з моменту підписання починає відлік терміну, протягом якого особа має з'явитися до ТЦК.

Юристи наголошують, що процес вручення повісток під час воєнного стану не регулюється окремим нормативно-правовим актом, але діє постанова Кабінету Міністрів України, яка регулює підготовку та проведення призову на строкову службу та за контрактом.

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