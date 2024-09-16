Юристы разъясняют, почему повестка, оставленная в дверях, не имеет юридической силы и что делать в такой ситуации.

Во время военного положения в Украине мужчины могут получить повестки где угодно: дома, на улице, в общественных местах и ​​т.д. Процесс вручения повесток строго регламентирован законодательством.

Часто возникают ситуации, когда повестка оставлена ​​в дверях дома военнообязанного лица. Юристы по Безвозмездной правовой помощи объясняют , имеет ли такая повестка юридическую силу и обязывает ли личность явиться в военкомат.

Согласно украинскому законодательству нет конкретных запретов на места вручения повесток. Однако, чтобы повестка считалась действительной, она должна быть передана лично адресату, подписавшему документ как подтверждение получения. Если повестка просто оставлена ​​в дверях, она не имеет юридической силы.

Юристы подчеркивают, что повестка, оставленная в дверях, почтовом ящике или другом месте без личной подписи военнообязанного считается недействительной. Это также касается ситуаций, когда документ подписывают другие лица, например родители, жена или соседи. В этом случае повестка также не имеет правовых последствий для военнообязанного.

Кто имеет право вручать повестки

Согласно правилам мобилизации, повестки могут вручать:

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) внутри своей административной территории;

органы местных администраций;

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских и районных советов;

Руководители предприятий, учреждений и организаций.

Что делать, если повестку оставили в дверях

Если повестка оставлена ​​в дверях без вашей подписи, вы имеете право не появляться в ТЦК, поскольку такая повестка считается не врученной. Закон Украины требует, чтобы военнообязанное лицо получило повестку лично и подписало ее. Только с момента подписания начинает отсчет срока, в течение которого лицо должно явиться в ТЦК.

Юристы отмечают, что процесс вручения повесток во время военного положения не регулируется отдельным нормативно-правовым актом, но действует постановление Кабинета Министров Украины, регулирующее подготовку и проведение призыва на срочную службу и по контракту.

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