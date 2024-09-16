В Україні мобілізованим, які проходять базову військову підготовку, платять 20 тисяч гривень на місяць, а після навчання зарплата може зрости до 120 тисяч гривень в залежності від умов служби.

В Україні мобілізованим чоловікам, які проходять базову військову підготовку, передбачені певні виплати. Однак їхня сума є меншою в порівнянні з тими, хто служить на передовій.

Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в телемарафоні. За його словами, мобілізовані, які проходять навчання, отримують 20 тисяч гривень на місяць. Тривалість такого курсу може варіюватися від одного до трьох місяців, залежно від початкового рівня підготовки.

Після завершення навчання мобілізовані починають отримувати зарплату, яка коливається від 20 до 120 тисяч гривень на місяць. Розмір виплат залежить від місця служби та характеру виконуваних завдань.

У 2024 році українські військовослужбовці отримують додаткові щомісячні виплати в розмірі 30, 50, 70 та 100 тисяч гривень, в залежності від складності завдань та умов служби.

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