В Україні встановлено мінімальний розмір пенсійних виплат у 8 тисяч гривень для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, з можливістю підвищення залежно від статусу інвалідності.

В Україні встановлено мінімальний розмір пенсійних виплат, який може змінюватися в залежності від обставин конкретного пенсіонера. Про це інформують у ПФУ.

Хто отримує пенсію не менше ніж 8 тисяч гривень

Пенсіонери, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на підвищені пенсійні виплати. Розмір пенсії для таких осіб визначається відповідно до їхнього статусу.

Ті, хто отримав інвалідність або серйозні захворювання в результаті аварії на ЧАЕС, можуть отримувати пенсію не менше 8 187,48 гривень, що є мінімальним розміром для інвалідів І групи.

Громадяни, які мають статус ліквідатора, отримують ще більші виплати:

Інваліди І групи отримують не менше ніж 100% середньої зарплати в Україні, яка наразі складає 13 376,21 гривні.

Інваліди ІІ групи отримують 80% цієї суми, що дорівнює 10 700,97 гривні.

Інваліди ІІІ групи отримують 60% середньої зарплати, що складає 8 025,73 гривні.

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